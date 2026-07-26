I giudici di Catanzaro ribaltano la sentenza del Tribunale di Vibo che aveva escluso i presupposti per applicare la misura interdittiva dopo lo scioglimento del Comune per mafia
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
La Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato l'incandidabilità del sindaco di Acquaro, Giuseppe Barilaro, accogliendo il reclamo proposto dal ministero dell'Interno e riformando il decreto con cui il Tribunale di Vibo Valentia, nel settembre 2025, aveva escluso i presupposti per applicare la misura interdittiva nei confronti dell'ex primo cittadino del Comune, sciolto nel 2023 per infiltrazioni mafiose.
Nel decreto, depositato il 20 luglio e pubblicato il 21 luglio scorso, i giudici della Prima sezione civile hanno accolto la tesi del Viminale secondo cui la posizione dell'ex sindaco andava valutata nel quadro complessivo delle criticità emerse dalla Commissione d'accesso prefettizia e non attraverso un esame frammentato dei singoli episodi. La Corte richiama i principi della Cassazione secondo cui, ai fini dell'incandidabilità prevista dall'articolo 143 del Testo unico degli enti locali, non è necessario dimostrare rapporti diretti con la criminalità organizzata o la commissione di reati, essendo sufficiente una condotta, anche omissiva e colposa, che abbia consentito infiltrazioni mafiose o determinato una gestione opaca della pubblica amministrazione.
Tra gli elementi valorizzati figurano la nomina di un assessore privo, secondo i giudici, delle necessarie competenze in settori strategici, le presunte anomalie nella gestione dell'edilizia e degli affidamenti diretti, la vicenda relativa alla sanatoria di un immobile abusivo già acquisito al patrimonio comunale e quella che la Corte definisce una "completa inerzia" del sindaco nell'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo.
Barilaro, rieletto sindaco di Acquaro nelle recenti elezioni amministrative, potrà comunque continuare a esercitare le proprie funzioni fino a quando la decisione non diverrà definitiva, essendo ancora possibile il ricorso in Cassazione.