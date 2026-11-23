Pensavano probabilmente di farla franca, liberandosi dei rifiuti domestici su un'area pubblica. Ma i “lordazzi” entrati in azione ad Arena, piccolo centro delle Preserre vibonesi, non avevano fatto i conti con le telecamere di videosorveglianza. Proprio le immagini registrate dagli impianti presenti nella zona hanno infatti permesso alla Polizia locale di individuare i presunti responsabili dell'abbandono incontrollato di rifiuti non pericolosi.

Gli agenti hanno esaminato le registrazioni, ricostruendo l'episodio e risalendo alle persone coinvolte. Nei loro confronti sono state avviate le procedure previste dalla legge per accertare le responsabilità e applicare le eventuali sanzioni.

Multe salate e rischio sospensione della patente

E le conseguenze potrebbero essere tutt'altro che leggere. La normativa ambientale, recentemente inasprita, prevede infatti ammende da 1.500 fino a 18mila euro per l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.

Non solo. Quando l'illecito viene commesso utilizzando un veicolo a motore, è prevista anche la sospensione della patente di guida da quattro a sei mesi per il conducente. A queste conseguenze si aggiunge l'obbligo di rimuovere i rifiuti, provvedere al loro corretto smaltimento o recupero e ripristinare lo stato dei luoghi.

Le telecamere contro gli incivili

L'episodio conferma l'importanza della videosorveglianza nel contrasto a comportamenti che danneggiano il territorio e compromettono il decoro degli spazi pubblici. Un problema che non risparmia neppure i piccoli centri, dove l'abbandono indiscriminato dei rifiuti rappresenta un danno per l'ambiente e per l'intera comunità.

Il Comune di Arena assicura che i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l'obiettivo di prevenire e reprimere gli illeciti ambientali.

La vicenda dimostra che liberarsi dei rifiuti dove capita, anziché conferirli correttamente, può costare molto caro. E che, anche quando non c'è una pattuglia nei paraggi, potrebbe esserci una telecamera a registrare tutto.