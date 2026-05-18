La polizia ha esteso i controlli nei capannoni adiacenti trovando parti di carrozzeria e motori già smontati. C’era anche una macchina rubata il giorno prima a Pizzo. Il gestore dell’area è stato denunciato per ricettazione

Un dispositivo di localizzazione collegato a un’auto rubata a Napoli ha portato gli investigatori della Polizia di Stato in un’area privata di Filandari, nel Vibonese, dove è stato scoperto quello che la Questura indica come un deposito di veicoli rubati e pezzi di ricambio di provenienza illecita. Al termine degli accertamenti, un uomo che si è presentato come gestore dell’area è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per ricettazione.

La segnalazione partita dall’auto rubata a Napoli

L’intervento risale al 13 maggio 2026. Il personale della Polizia di Stato si è recato all’interno di un’area privata adibita a deposito di parti di veicoli dopo la segnalazione della presenza di un localizzatore abbinato a un’autovettura risultata rubata il 25 aprile scorso a Napoli.

Una volta arrivati sul posto, gli investigatori della Squadra mobile sono stati raggiunti da un uomo che aveva con sé le chiavi dei locali presenti nell’area e del cancelletto di ingresso. Agli agenti avrebbe riferito di essere il gestore dello spazio interessato dagli accertamenti.

I pezzi trovati nei capannoni

L’accesso nell’area ha consentito agli investigatori di rinvenire, all’interno di uno dei capannoni, alcune parti riconducibili proprio al veicolo oggetto di furto. Secondo quanto riferito dalla Questura, l’uomo non sarebbe stato in grado di fornire riscontri documentali sull’acquisto di quei componenti.

Alla luce del quadro emerso, gli agenti hanno esteso la perquisizione anche ai capannoni adiacenti e alle aree limitrofe. L’attività ha permesso di accertare la presenza di quella che viene descritta come una centrale di autovetture e ricambi, con materiale risultato provento di furto.

Una vettura rubata a Pizzo e sei motori sequestrati

Nel corso dei controlli è stata trovata anche una vettura priva di alcune parti di carrozzeria, rubata a Pizzo nella serata precedente. Gli investigatori hanno inoltre rinvenuto un’altra automobile alla quale erano già state asportate componenti della carrozzeria e sei motori di varie marche e tipologie.

Uno dei propulsori, in seguito agli accertamenti immediati effettuati dalla Sezione di polizia stradale di Vibo Valentia, intervenuta sul posto, è risultato anch’esso provento di furto.

Il materiale recuperato è stato repertato dal personale del Gabinetto provinciale di polizia scientifica e sottoposto a sequestro. L’uomo, concluse le formalità di rito, è stato deferito alla competente Autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.