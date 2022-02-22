In azione personale della Squadra mobile della Questura insieme alla polizia giudiziaria del commissariato di Serra San Bruno. I controlli anche con l’ausilio di Unità cinofile delle Volanti

La polizia, in particolare personale della Squadra mobile della Questura di Vibo Valentia, in azione congiunta con personale della Squadra di polizia di giudiziaria del commissariato di Serra San Bruno, e con l’ausilio di Unità cinofile della Squadra Volanti, ha effettuato una serie di controlli nel centro cittadino di Vibo Valentia volti al monitoraggio della movida e del fenomeno del consumo di droga tra giovani.



Il bilancio è di un soggetto denunciato per spaccio e di cinque maggiorenni segnalati al prefetto. Le verifiche sono state svolte su impulso del questore e in accordo con le Procure di Vibo Valentia e dei Minorenni di Catanzaro. Complessivamente è stato sequestrato un quantitativo di stupefacente di tipo hashish e marijuana pari a circa 40 grammi. Il dispositivo messo in atto ha interessato i luoghi di comune ritrovo di giovani e adolescenti e ha adottato la modalità operativa dei controlli appiedati lungo i corsi principali della cittadina. [Continua in basso]

Proprio durante uno di questi controlli, i poliziotti hanno notato uno strano movimento da parte di un ragazzo che alla loro vista stava cercando di occultare qualcosa all’interno della propria biancheria intima. Fermato, è stato identificato, controllato e trovato in possesso di una dose di marijuana. Gli immediati accertamenti hanno permesso di ricostruire come in realtà, la sostanza, fosse stata poco prima ceduta da un altro giovane nei confronti del quale è scattata la denuncia per spaccio alla competente autorità giudiziaria per i minorenni di Catanzaro.



Diverse dosi sono state recuperate lungo i gradini di alcune scalinate segnalate quali luoghi di ritrovo e consumo di droghe, in quanto abbandonate dai possessori prima dell’arrivo dei poliziotti e in ragione dell’avvistamento degli stessi. Altri cinque maggiorenni sono incappati nelle maglie dei controlli di polizia e segnalati al prefetto per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti perché trovati in possesso rispettivamente, di 12 grammi di marijuana, 11 di hashish, più alcune dosi di cocaina. Anche per loro, è stata informata la locale Procura della Repubblica e sono in corso approfondimenti investigativi volti alla ricostruzione della filiera dell’approvvigionamento dello stupefacente.