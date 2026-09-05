Le 83 piante sono state individuate in un terreno incolto di località Passo del Lupo e nella frazione Ragonà. Sequestrati anche quasi 4mila euro e attrezzature per la coltivazione

Due piantagioni di cannabis sono state individuate e sequestrate dai Carabinieri nel Vibonese nell’ambito dei servizi di contrasto alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti.

A Joppolo, nella mattinata del primo settembre, i militari della locale Stazione, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e dei Carabinieri della Stazione di Nicotera, hanno scoperto una coltivazione in un terreno incolto situato in località Passo del Lupo. Complessivamente sono state rinvenute 50 piante di cannabis indica, che si trovavano in diversi stadi vegetativi.

Al termine degli accertamenti, due persone sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, poiché ritenute responsabili, allo stato degli accertamenti, del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato al ritrovamento di 3.725 euro in contanti, in banconote di diverso taglio, che gli investigatori ritengono possano essere riconducibili all’attività illecita. Sequestrata anche diversa attrezzatura utilizzata per l’irrigazione e la coltivazione.

La piantagione è stata quindi estirpata e posta sotto sequestro su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente la vicenda e accertare eventuali altre responsabilità, oltre che per ricostruire la destinazione della sostanza stupefacente.

Sempre il primo settembre, un’altra coltivazione è stata scoperta a Nardodipace, nella frazione Ragonà. Individuate 33 piante di cannabis indica, alte tra 120 e 160 centimetri.

Le piante erano alimentate attraverso un impianto di irrigazione manuale, anch’esso sequestrato dai militari insieme agli attrezzi rinvenuti sul posto. Anche in questo caso è stata effettuata la campionatura delle piante per i successivi accertamenti.