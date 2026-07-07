Riunito il Comitato Operativo con la società che gestisce le strade statali, le Forze dell'ordine, gli enti locali e gestori delle infrastrutture. Previsti monitoraggio costante dei flussi, percorsi alternativi e massimo coordinamento per garantire sicurezza e fluidità della circolazione

La Prefettura di Vibo Valentia rende noto che si è svolta oggi una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità (C.O.V.), convocata per esaminare e condividere il Piano di gestione dell'esodo estivo in vista dell'incremento dei flussi di traffico previsto durante la stagione. Al tavolo hanno preso parte i rappresentanti delle Forze di Polizia, degli enti gestori delle infrastrutture viarie, degli enti locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nella gestione della mobilità sul territorio.

Nel corso dell'incontro, Anas ha illustrato il piano operativo predisposto per fronteggiare l'aumento della circolazione, con particolare riferimento alle giornate e alle fasce orarie in cui è atteso il maggiore afflusso di veicoli. L'attenzione si è concentrata sul monitoraggio costante dei flussi di traffico, sul presidio delle arterie maggiormente interessate dagli spostamenti estivi, sull'individuazione di percorsi alternativi da attivare in caso di criticità e sul coordinamento delle attività di informazione destinate agli automobilisti. Uno dei temi principali affrontati durante la riunione ha riguardato la presenza dei cantieri lungo la rete stradale. A questo proposito, Anas ha assicurato che gli interventi interferenti con la circolazione saranno rimossi o sospesi nei periodi caratterizzati dal maggiore afflusso di traffico, così da limitare i disagi e favorire una maggiore fluidità della circolazione.

È stata inoltre confermata la piena fruibilità dei percorsi alternativi già individuati, che consentiranno di garantire adeguati livelli di mobilità anche qualora dovessero verificarsi criticità lungo le principali direttrici viarie. Nel corso dell'incontro è stata inoltre evidenziata l'importanza della sinergia tra tutte le componenti istituzionali, ritenuta fondamentale per assicurare elevati standard di sicurezza stradale, un efficace monitoraggio della viabilità e una gestione tempestiva di eventuali emergenze o situazioni di particolare congestione del traffico.

Al termine della riunione, il Comitato Operativo per la Viabilità ha condiviso il Piano di gestione dell'esodo estivo presentato da Anas, confermando il costante monitoraggio dell'evoluzione dei flussi di traffico e la possibilità di adottare ulteriori misure organizzative e operative qualora dovessero emergere nuove criticità. La Prefettura ha inoltre ribadito la piena disponibilità di tutte le amministrazioni e degli enti coinvolti a mantenere elevati livelli di coordinamento e collaborazione istituzionale, con l'obiettivo di garantire la sicurezza della circolazione, una tempestiva gestione delle emergenze e la migliore mobilità possibile per gli utenti della strada durante l'intero periodo estivo.