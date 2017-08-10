Sul posto per spegnere l’incendio scoppiato per una probabile fuga di gas si sono portati i vigili del fuoco che in una curva si sono ribaltati con una jeep

Un incendio sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti si è sviluppato in via San Francesco a Pizzo Calabro in un B & B. A riportare ferite da ustioni sul corpo è stata una donna del luogo P. V., 75 anni, prontamente soccorsa e trasferita in ospedale.

Sul posto per spegnere l’incendio si sono portati i vigili del fuoco provenienti da Vibo che, aiutati dai carabinieri della locale Stazione, stanno cercando di limitare i danni ed evitare che le fiamme – probabilmente causate da una fuga di gas – facciano ulteriori danni estendendosi alle abitazioni vicine.

Un mezzo dei vigili del fuoco nel percorrere una curva per raggiungere il luogo dell’incendio è finito fuori strada ribaltandosi. Illesi i vigili del fuoco. Il primo piano dell’immobile è stato invece dichiarato inagibile.