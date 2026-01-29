Le esequie della 55enne uccisa dal marito Pasquale Calzone, che poi si è suicidato, si sono svolte in forma privata questa mattina. Le due famiglie insieme in chiesa accomunate nella tragedia

A Mileto anche il cielo si è voluto associare alla giornata di lutto cittadino proclamata dall'amministrazione comunale. Il momento di profonda tristezza , infatti, è stato contrassegnato anche dalle “grida” del vento e dalle copiose “lacrime” di pioggia riversatesi dall'alto per tutto il corso della mattinata, anche mentre all'interno della chiesa parrocchiale “Santissima Trinità-San Benedetto” si svolgevano , in forma strettamente privata, i funerali di Maria Assunta Currà .

Maltempo che ha assunto i toni della vera e propria tempesta, nel momento in cui il feretro della 55enne veniva portato all'interno dell'edificio sacro. La donna è stata uccisa dal marito Pasquale Calzone nel primo pomeriggio di venerdì scorso. Il caso di femminicidio si è consumato nell'abitazione che i due avevano condiviso per circa trent'anni . Poi la crisi, il trasferimento della donna in Toscana, nella casa di una delle sorelle, l'avvio della causa di separazione e il ritorno a Mileto per prelevare gli ultimi affetti familiari, risultato alla fine fatale . A darle l'ultimo saluto, il figlio della coppia, Federico , la sua compagna, gli altri suoi familiari e gli amici più intimi . Al fianco del ragazzo, lo zio Franco , fratello di Pasquale, che dopo aver ucciso la moglie con 5 colpi di pistola ha usato la stessa arma per suicidarsi. La presenza del fratello in chiesa è indice del fatto che, se mai ci fosse ancora bisogno sottolinearlo, questa vicenda ha segnato in modo indelebile e spezzato i cuori di due famiglie perbene , oggi accomunate nel dolore .

Il rito funebre è stato presieduto dal vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro. Sull'altare, anche il parroco don Salvatore Cugliari, il coparroco della basilica cattedrale , don Giuseppe Pititto, il già parroco della Santissima Trinita-San Benedetto, don Bruno Cannatelli. Tra i banchi, il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano, il maresciallo dei carabinieri Alice Salvati, il comandante di Polizia municipale Francesco Adornato. Per volontà di Federico la salma della mamma sarà sepolta in un cimitero di Torino , dove il 35enne si è trasferito anni fa per motivi di lavoro .