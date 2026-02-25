Un grosso blocco si è staccato dalla parete rocciosa che costeggia l’arteria stradale. Il primo cittadino Vallone ha sottolineato l’esigenza di un monitoraggio geotecnico e visivo dell’area coinvolta nell’evento franoso

Chiusa temporaneamente la strada in contrada Sant’Irene (lato molo) Briatico. È quanto disposto dal sindaco Lidio Vallone con ordinanza, a seguito del distacco e conseguente crollo di un «un grosso blocco di calcare evaporitico arenaceo dalla parete rocciosa, che costeggia la discesa presente» nella località marina.

Un provvedimento necessario per garantire la sicurezza della circolazione stradale e dei suoi utenti. A segnalare la frana, in un primo momento, erano stati il comando provinciale dei Vigili del fuoco e la stazione dei carabinieri di Briatico. Avevano quindi fatto seguito, il sopralluogo e la redazione del verbale di constatazione dell’evento franoso da parte del responsabile dell’area tecnica lavori pubblici e urbanistica.

Il divieto di accesso e transito lungo l’arteria è stato quindi previsto «per un periodo necessario al monitoraggio geotecnico/visivo della parete, atto a garantire la sicurezza della circolazione stradale oltre a salvaguardare l’incolumità pubblica e privata, ad eccezione di veicoli e persone autorizzati al contenimento dell’evento franoso» autorizzati dal Comune.

Oltre alla chiusura della sede stradale della discesa contrada Sant’Irene e il relativo divieto di transito su quella strada a tutti i veicoli, oltre che al transito pedonale; il sindaco Vallone ha anche ordinato «l’evacuazione degli abitanti degli immobili che si trovano a valle dell’evento franoso».