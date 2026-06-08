A mettere a segno il colpo sarebbero state almeno quattro persone incappucciate che hanno forzato una delle porte d’ingresso impossessandosi del dispositivo elettronico

Un blitz fulmineo messo a segno con il favore delle tenebre. Prima l’effrazione di una delle porte d’ingresso, quindi la sottrazione della cassa automatica e la fuga. È la probabile dinamica del furto con scasso compiuto la notte scorsa ai danni della Gelateria Callipo di Pizzo. Il punto vendita del noto gruppo agroalimentare, sito lungo via Riviera Prangi, non lontano dallo svincolo autostradale, è stato visitato da ignoti malviventi che si sono impossessati del sistema automatico d’incasso.

Secondo le prime informazioni trapelate sarebbero stati almeno in quattro, incappucciati, a mettere in atto l’azione criminosa prima di darsi alla fuga. Elementi utili alle indagini avviate dalle forze dell’ordine, potrebbero arrivare dalle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza installate all’interno e al di fuori dell’esercizio commerciale.