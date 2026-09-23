La segnalazione partita da diversi automobilisti che avevano denunciato gravi problemi alle proprie vetture poco dopo il rifornimento

Oltre 500 litri di acqua nei serbatoi del diesel di un distributore di Crotone. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza durante un controllo scattato dopo le segnalazioni di diversi automobilisti, che avevano denunciato gravi problemi alle proprie vetture poco dopo il rifornimento.

Gli accertamenti tecnici e i riscontri immediati eseguiti dai Finanzieri del Comando Provinciale di Crotone hanno confermato le anomalie segnalate, culminando nel sequestro probatorio di due cisterne contenenti gasolio pronto alla commercializzazione e di 8 colonnine di erogazione.

L'ispezione, eseguita con aste metriche e pasta idrosensibile, ha svelato una macroscopica contaminazione da acqua nei serbatoi del diesel: ben 513,5 litri di elemento idrico su un totale di 12.797 litri di prodotto (pari al 4,01%), una quantità tale da documentare un gravissimo malfunzionamento, se non un danno strutturale dell'impianto, idoneo a danneggiare gravemente le vetture dei clienti.

Per il gestore dell'impianto, un crotonese di 53 anni, è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico Guarascio, per il reato di frode nell'esercizio del commercio.