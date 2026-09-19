Durante un intervento per verificare la situazione familiare gli operatori hanno allertato gli agenti. L’uomo avrebbe tentato di gettare la droga nel water: sequestrati oltre 165 grammi tra marijuana e hashish. Madre e figlio trasferiti in una struttura protetta

Un controllo dei Servizi sociali per verificare la situazione di una famiglia si è trasformato nell’avvio di un’operazione antidroga della Polizia, culminata con l’arresto di un uomo in una frazione di Vibo Valentia. Nell’abitazione sono stati sequestrati complessivamente oltre 165 grammi tra marijuana e hashish, oltre a materiale che secondo gli investigatori sarebbe stato utilizzato per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente.

L’intervento risale al 17 settembre ed è stato condotto dal personale della Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia. A far scattare gli accertamenti è stata una segnalazione degli operatori dei Servizi sociali del Comune, che si erano recati nell’abitazione dell’uomo nell’ambito di un intervento finalizzato alla verifica della situazione familiare.

Durante la permanenza nella casa, gli operatori avrebbero avvertito un intenso odore riconducibile alla cannabis e notato l’uomo allontanarsi verso un’altra stanza portando con sé un contenitore. Le circostanze sono state quindi riferite alla Questura, che ha disposto l’intervento degli investigatori.

Il tentativo di disfarsi della droga

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, all’arrivo degli agenti l’uomo si sarebbe diretto rapidamente verso il bagno, tentando di gettare nel water un involucro contenente sostanza stupefacente e azionando lo scarico. I poliziotti sono però riusciti a recuperarne una parte, trovando al suo interno della marijuana.

La successiva perquisizione dell’abitazione ha permesso di rinvenire, nascosti in un armadio, altri quantitativi di marijuana e hashish, insieme a un bilancino elettronico di precisione, forbici e buste di cellophane.

Gli accertamenti effettuati dal Gabinetto provinciale di Polizia scientifica hanno quantificato la sostanza sequestrata in 31,9 grammi di marijuana e 133,7 grammi di hashish.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo, già gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stato arrestato perché ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e inizialmente posto ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Arresto convalidato, disposto il divieto di dimora a Vibo

Nella mattinata di oggi, al termine dell’udienza di convalida e del contestuale giudizio direttissimo, il giudice del Tribunale di Vibo Valentia ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Vibo Valentia.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla situazione familiare. Nell’abitazione era infatti presente un minore. Il personale dell’Ufficio minori della Divisione Anticrimine, insieme agli operatori dei Servizi sociali, ha effettuato un sopralluogo e, al termine delle verifiche, il minore e la madre sono stati affidati a una struttura protetta, con l’obiettivo di garantirne tutela e sicurezza.