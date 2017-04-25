Le fiamme si sono sviluppate all’interno del supermercato distruggendo merci e arredi. Il rogo domato solo dopo diverse ore dai Vigili del fuoco

Un incendio di probabile natura dolosa, si è sviluppato intorno alle 3 di questa notte, all’interno del supermercato Ard Discount, in via Giustino Fortunato (SS. 606) alle porte di Vibo Valentia.

Ingentissimi i danni causati dalle fiamme che hanno interessato l’interno del supermercato distruggendo merci e arredi. Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia che, attraverso un’autoscala, un’autobotte e diversi uomini, hanno avuto ragione dell’incendio solo dopo alcune ore di lavoro.

Il luogo dell’incendio è stato raggiunto dalle forze dell’ordine e da personale dell’agenzia di vigilanza privata Sicurtransport. Si indaga sull’origine del rogo. La matrice dolosa sarebbe tuttavia confermata dal rinvenimento di una striscia di liquido infiammabile all’ingresso di una porta laterale. Al vaglio della Polizia, che ha avviato le indagini sul caso, ci sono già le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Davanti all’attività commerciale, questa mattina, si sono ritrovati i dipendenti scioccati per l’accaduto e in lacrime. Amareggiati anche i clienti abituali del discount.