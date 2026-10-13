Sulla carta, la burocrazia penitenziaria italiana continua a raccontare una crisi grave ma contenuta entro parametri noti. Nei fatti, basta cambiare il denominatore del conteggio per far crollare l'architettura delle rassicurazioni ufficiali. Il quinto numero del Report mensile sulle carceri italiane di Ottorighe (settembre 2026), basato sull'incrocio tra i bollettini mensili del DAP e le Schede di Trasparenza del Ministero della Giustizia, scoperchia una verità taciuta: migliaia di posti detentivi conteggiati dallo Stato semplicemente non esistono. Sono celle sbarrate per muffa, infiltrazioni, degrado o lavori mai partiti.

A livello nazionale, su 51.295 posti regolamentari dichiarati, ben 5.047 risultano del tutto inagibili. La capienza effettiva crolla così a 46.248 posti a fronte di 66.063 persone recluse (+402 solo rispetto ad agosto 2026 e +2.865 rispetto a settembre 2025). Il tasso di affollamento reale schizza dal 128,8% nominale al 142,8% effettivo, mentre il DIS (la quota di persone recluse in istituti che superano la capienza reale) tocca il 95,0%, pari a 62.776 detenuti distribuiti in 163 carceri su 189. Un quadro esplosivo segnato da rivolte a Siracusa, detenuti barricati a Poggioreale e stati di agitazione sindacale.

Ma è scendendo lungo la penisola e isolando i dati della Calabria che la divergenza statistica assume i contorni di un paradosso amministrativo.

Calabria: il paradosso del 100% Secondo le statistiche ministeriali ordinarie, la Calabria registrerebbe un tasso di affollamento regolamentare del 107%, apparentemente distante e quasi "virtuoso" rispetto alla drammatica media nazionale del 142,8%. Il dato ufficiale fissa il Dis regionale al 77,4%. La realtà documentata dai dati sulle celle agibili demolisce questa rappresentazione. I posti regolamentari dichiarati sono 2.707, ma ben 393 risultano inagibili — quasi il 15% dell'intera capienza regionale cancellato dal degrado. La capienza effettiva scende dunque a 2.314 posti, mentre i detenuti presenti sono 2.901. Il tasso di affollamento reale sale al 125,4%. Il DIS effettivo è al 100,0%: tutti i 2.901 detenuti calabresi vivono confinati in istituti che superano i posti realmente utilizzabili: 12 istituti su 12 superano la capienza reale. Non esiste una singola struttura penitenziaria in Calabria che sia rimasta entro la soglia di vivibilità reale. Quadro Penitenziario Regionale - Calabria (Settembre 2026) Indicatore Dato Ufficiale Dato Reale/Effettivo Capienza posti 2.707 2.314 (393 inagibili) Detenuti presenti 2.901 2.901 Tasso di affollamento 107,0% 125,4% Quota DIS (detenuti in carceri sovraffollate) 77,4% 100,0% (12 su 12) Fonte dati: Elaborazione Ottorighe su Bollettino DAP e Schede Trasparenza Ministero della Giustizia

Il dossier istituto per istituto: l'illusione ottica delle carceri "sottosoglia" Analizzando i dodici istituti calabresi in ordine di sovraffollamento reale decrescente, emerge come la presenza di sezioni fuori uso alteri radicalmente la percezione della pressione interna. Il record di Castrovillari: quasi metà carcere sbarrato Il caso più estremo è la Casa Circondariale "Rosetta Sisca" di Castrovillari. Ufficialmente conta 122 posti e 125 reclusi, figurando con un tasso nominale del 102%. Nelle Schede di Trasparenza, però, si scopre che 52 posti sono inagibili: i posti effettivi scendono a soli 70. Di conseguenza, l'affollamento reale esplode al 178,6% (179%). La struttura ospita anche 35 donne (il 28% della popolazione interna) e 24 stranieri (19,2%). La pressione a Paola e Locri Alla Casa Circondariale di Paola, 20 posti fuori uso riducono la disponibilità a 161 posti reali per 256 presenti: l'affollamento reale raggiunge il 159,0% contro il 141% ufficiale. A Locri, con 6 posti inagibili, i reclusi sono 124 su 80 posti effettivi, portando l'indice reale al 155,0% (144% ufficiale). Il paradosso di Crotone, Reggio Panzera e Vibo Valentia La distorsione burocratica diventa evidente in quegli istituti che nei registri generali appaiono "sotto controllo" o con letti liberi: Crotone: dichiara una capienza di 99 posti per 92 detenuti, attestandosi a un teorico 93% di occupazione. Nei fatti, 36 posti sono inagibili . I 92 reclusi devono stringersi in appena 63 posti reali , facendo balzare il tasso effettivo al 146,0% .

dichiara una capienza di 99 posti per 92 detenuti, attestandosi a un teorico di occupazione. Nei fatti, . I 92 reclusi devono stringersi in appena , facendo balzare il tasso effettivo al . Reggio Calabria "Giuseppe Panzera": il dato nominale del 72% (130 detenuti su 180 posti teorici) nasconde una voragine strutturale di 79 posti inagibili . Con soli 101 posti agibili, l'affollamento reale è del 128,7% (qui sono ospitate anche 38 donne).

il dato nominale del (130 detenuti su 180 posti teorici) nasconde una voragine strutturale di . Con soli 101 posti agibili, l'affollamento reale è del (qui sono ospitate anche 38 donne). Vibo Valentia: con 406 posti nominali e 314 detenuti segna un rassicurante 77% sulla carta. Ma l'istituto registra il record regionale di celle fuori uso: 141 posti inagibili . Sui 265 posti effettivi, l'affollamento reale sale al 118,5% .

con 406 posti nominali e 314 detenuti segna un rassicurante sulla carta. Ma l'istituto registra il record regionale di celle fuori uso: . Sui 265 posti effettivi, l'affollamento reale sale al . Palmi "Filippo Salsone": presenta un nominale dell'85% (120 detenuti su 141), ma con 25 posti chiusi e 116 agibili si trova comunque oltre la soglia reale al 103,4%. Completano il panorama regionale la Casa di Reclusione di Laureana di Borrello (143,2% reale e nominale con 53 presenti su 37 posti), Reggio Calabria Arghillà (130,6% reale su 281 posti agibili e 367 presenti), la Casa di Reclusione di Rossano (127,4% con 335 detenuti su 263 posti), Cosenza "Sergio Cosmai" (123,6% con 272 detenuti su 220 posti) e il polo più grande, Catanzaro "Ugo Caridi", che ospita 713 detenuti su 657 agibili (108,5% reale, con 25 posti inagibili).

La doppia morsa: organici ridotti e la fine del trattamento Il sovraffollamento materiale si salda a una costante penuria di personale, generando condizioni di sicurezza critiche e compromettendo le finalità rieducative. In Calabria operano 1.659 agenti di Polizia Penitenziaria su 1.995 previsti, con una scopertura complessiva del 17%. Se il rapporto medio regionale è di 1 agente ogni 1,7 detenuti, le punte territoriali mostrano situazioni di grave affanno. Crotone registra il vuoto d'organico di polizia più severo della regione: -26% (63 agenti in servizio su 85 previsti). A Palmi manca il 24% dei poliziotti (110 su 145). Al Panzera di Reggio Calabria la scopertura è del 20%, mentre a Catanzaro è del 18% (386 agenti su 470 previsti). A Rossano, il carico operativo tocca il picco regionale di 2,6 detenuti per agente, seguito da Arghillà (2,4) e Paola (2,3). Ancora più drastica è la situazione sul fronte rieducativo e amministrativo. L'organico civile regionale presenta 211 funzionari amministrativi (-11%) e appena 44 educatori in servizio per l'intera regione su 52 previsti (-15%), con una media di un educatore ogni 66 persone detenute. Il caso più clamoroso è Reggio Calabria Arghillà, dove la scopertura del personale civile tocca il -52% (il valore più marcato della regione): gli amministrativi registrano un buco del -56% (14 su 32) e gli educatori del -38% (5 su 8), lasciando un rapporto di 1 educatore ogni 73 detenuti. A Catanzaro Caridi, a fronte di 713 detenuti, gli educatori in servizio sono soltanto 8 (scopertura del 20%): significa un solo educatore ogni 89 detenuti. A Paola operano appena 3 educatori per 256 reclusi (1 ogni 85). A Locri ci sono solo 2 educatori per 124 presenti (1 ogni 62).