Le verifiche sono state portate avanti dai carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno. Le violazioni contestate riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro . In un caso è stata sospesa l’attività

I Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno, unitamente ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vibo Valentia, hanno svolto un servizio di controllo straordinario nell’area delle Serre Vibonesi, finalizzato alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico (Gap) e alla verifica del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel corso delle attività ispettive sono stati controllati due esercizi commerciali operanti nel settore dei giochi e delle attività ricreative.

All’esito degli accertamenti, due titolari di imprese individuali sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, in un caso è stata riscontrata la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, con conseguente sospensione dell’attività imprenditoriale; nell’altro, è stata accertata la mancata sottoposizione del lavoratore dipendente a visita medica.

Complessivamente sono state contestate ammende per un importo pari a oltre 3.700 euro, nonché sanzioni amministrative per circa 2.500 euro.