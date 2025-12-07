Disagi e malcontento per gli utenti di Poste italiane residenti sul territorio comunale di Mileto. Alla base della problematica vi è la sostanziale assenza di un servizio Postamat. A partire dallo scorso 8 aprile nella città capoluogo ha funzionato il container situato in via Ugo La Malfa, alle spalle della storica sede interessata nell’arco di questi mesi dai lavori di ristrutturazione attuati dalla società nell’ambito del progetto “Polis-Casa dei servizi di Cittadinanza Digitale”.

Il ritorno nel rimoderato fabbricato è avvenuto nelle scorse settimane. Tuttavia, non comprensivo dello sportello Atm, che ancora oggi attende di essere riportato dalla struttura provvisoria a quella originaria. Nel frattempo gli utenti miletesi di Poste Italiane, per poter svolgere le relative operazioni esterne di prelievo e quant’altro, sono costretti a recarsi nella frazione Paravati e ad utilizzare la postazione del locale Ufficio postale.

Una situazione chiaramente emergenziale, come se non bastasse acuita ancor di più dal fatto che negli ultimi giorni anche in questa sede (sic) il Postamat risulta del tutto inutilizzabile, inesorabilmente “fuori servizio”. Da qui le continue scene di utenti che da Mileto e dalle altre frazioni giungono in queste ore a Paravati per poter usufruire del servizio, per poi ritornare mestamente indietro imprecando contro tutto e tutti.

A quel punto gli stessi si ritrovano costretti a percorrere diversi chilometri per raggiungere gli sportelli degli Uffici postali dei vicini comuni di Jonadi e San Costantino Calabro, fermo restando che anche lì non è detto che il servizio risulti in quel momento attivo. Da qui la loro rabbia e l’avvio sul territorio di una vera e propria “caccia al tesoro”, alla ricerca dell’agognato Postamat”, ancor di più nel corso di questo lungo weekend festivo (a Mileto il 6 dicembre coincide con la ricorrenza del patrono San Nicola), giornate in cui tutti gli Uffici postali risultano mestamente chiusi.