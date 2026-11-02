Stava eseguendo dei lavori nel suo terreno quando è precipitato al suolo. Era stato soccorso dai Vigilid el fuoco e trasferito in elisoccorso all’ospedale Pugliese

E’ deceduto nella giornata odierna al “Pugliese” di Catanzaro, Domenico Tocco, 80 anni, di Ricadi, trasportato ieri in elisoccorso nell’ospedale del capoluogo di regione dopo un incidente sul lavoro. L’anziano era impegnato in alcuni lavori di potatura con la motosega su un albero quando è rovinosamente precipitato al suolo da una considerevole altezza. Soccorso in un primo tempo da alcuni vicini, si era reso necessario l’arrivo sul posto di una squadra dei vigili del fuoco, dei sanitari del 118 dell’ospedale di Tropea e, quindi, attesa la gravità della situazione, l’arrivo di un elisoccorso che aveva provveduto ad intubare il ferito e trasferirlo d’urgenza all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. L’anziano, superata la notte, è deceduto nella giornata odierna. Indagini sono in corso da parte delle forze dell’ordine per ricostruire le cause dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità. Nel 2025 l’anziano era rimasto gravemente ferito in altro incidente con il trattore.