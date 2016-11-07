L’attività dei carabinieri ha consentito il sequestro dello stupefacente che, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato circa 45mila euro

Un nuovo duro colpo è stato inferto, nella giornata di sabato, alla rete criminale che gestisce il traffico di droga nel Serrese. I carabinieri della Stazione di Fabrizia, infatti, guidati dal Maresciallo Giuseppe Pelaia, col supporto dello Squadrone eliportato “Cacciatori” di Calabria di Vibo Valentia, hanno infatti arrestato, in flagranza di reato, Rocco Ilario Maiolo (foto), 33 anni, originario di Nardodipace, con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso di una perquisizione scaturita da un’attività investigativa, i militari dell’Arma hanno infatti trovato lo stesso Maiolo in possesso di quasi 5 kilogrammi di marijuana, già pronta allo smercio, occultati in 2 sacchi di juta, nascosti in un casolare di sua proprietà sito in località “Allaro”, nelle campagne di Fabrizia. La sostanza avrebbe fruttato, alla vendita, circa 45mila euro. L’arrestato, espletate le formalità del caso, è stato tradotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria.

L’attività si inserisce nel quadro delle operazioni di contrasto al fenomeno del traffico di stupefacenti condotta dagli uomini della Compagnia dei Carabinieri di Serra San Bruno, diretta dal capitano Mattia Ivano Losciale, che, da questa estate, hanno portato all’arresto di una persona, alla segnalazione alla Prefettura di cinque assuntori, ed al sequestro di oltre 5 kilogrammi di sostanza stupefacente e oltre 450 piante di Cannabis Indica, per un valore, sul mercato illecito, di oltre 65mila euro.