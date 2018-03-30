Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Il gip distrettuale di Catanzaro ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i presunti esponenti del clan Soriano di Filandari, già colpiti dal fermo di indiziato di delitto della Dda l’8 marzo scorso. A notificare le ordinanze i carabinieri del Nucleo Investigativo di Vibo Valentia. I nuovi arresti interessano: Leone Soriano, 52 anni, di Pizzinni di Filandari; Emanuele Mancuso, 30 anni, di Nicotera, figlio del boss di Limbadi Pantaleone Mancuso, alias “l’Ingegnere”; Graziella Silipigni, 47 anni, di Pizzinni di Filandari, moglie del defunto Roberto Soriano (lupara bianca), fratello di Leone; Giuseppe Soriano, 27 anni, di Pizzinni di Filandari (figlio della Silipigni); Giacomo Cichello, 31 anni, di Filandari, macellaio; Francesco Parrotta, 35 anni, di Filandari; Caterina Soriano, 28 anni, di Pizzinni di Filandari (ordinanza ai domiciliari, figlia di Graziella Silipigni); Luca Ciconte, 26 anni, di Sorianello, di fatto domiciliato a Pizzinni di Filandari (marito di Caterina Soriano). Oltre a loro, già interessati dal fermo, è stato arrestato anche Gaetano Soriano, fratello di Leone. Gaetano Soriano è accusato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti in concorso con gli altri sodali. Estorsione e detenzione di armi, con l’aggravante delle finalità mafiose, i reati contestati agli altri arrestati. ‘Ndrangheta: clan Soriano, ecco tutte le accuse nei confronti degli arrestati
LEGGI ANCHE: Operazione Nemea: le critiche della Dda all’assoluzione del clan Soriano da parte del Tribunale di Vibo
‘Ndrangheta: operazione Nemea, le spese legali per Giuseppe Soriano e l’offerta di Emanuele Mancuso
Il furto da 100mila euro nella gioielleria di Nicotera e le accuse ad Emanuele Mancuso
‘Ndrangheta: inchiesta Nemea, Leone Soriano voleva uccidere Peppone Accorinti (VIDEO)
Colpo al clan Soriano, Gratteri: «Progettavano attentato contro caserma dei carabinieri» (VIDEO)
‘Ndrangheta: clan Soriano, ecco tutte le accuse nei confronti degli arrestati
‘Ndrangheta: operazione nel Vibonese, provvedimento di fermo contro i Soriano (NOMI e VIDEO)