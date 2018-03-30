Operazione “Nemea”, i carabinieri notificano il nuovo provvedimento del gip che ha accolto le richieste della Dda di Catanzaro. Arrestato pure Gaetano Soriano

Il gip distrettuale di Catanzaro ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i presunti esponenti del clan Soriano di Filandari, già colpiti dal fermo di indiziato di delitto della Dda l’8 marzo scorso. A notificare le ordinanze i carabinieri del Nucleo Investigativo di Vibo Valentia. I nuovi arresti interessano: Leone Soriano, 52 anni, di Pizzinni di Filandari; Emanuele Mancuso, 30 anni, di Nicotera, figlio del boss di Limbadi Pantaleone Mancuso, alias “l’Ingegnere”; Graziella Silipigni, 47 anni, di Pizzinni di Filandari, moglie del defunto Roberto Soriano (lupara bianca), fratello di Leone; Giuseppe Soriano, 27 anni, di Pizzinni di Filandari (figlio della Silipigni); Giacomo Cichello, 31 anni, di Filandari, macellaio; Francesco Parrotta, 35 anni, di Filandari; Caterina Soriano, 28 anni, di Pizzinni di Filandari (ordinanza ai domiciliari, figlia di Graziella Silipigni); Luca Ciconte, 26 anni, di Sorianello, di fatto domiciliato a Pizzinni di Filandari (marito di Caterina Soriano). Oltre a loro, già interessati dal fermo, è stato arrestato anche Gaetano Soriano, fratello di Leone. Gaetano Soriano è accusato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti in concorso con gli altri sodali. Estorsione e detenzione di armi, con l’aggravante delle finalità mafiose, i reati contestati agli altri arrestati. ‘Ndrangheta: clan Soriano, ecco tutte le accuse nei confronti degli arrestati

