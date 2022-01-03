Il primo cittadino Vincenzo Bartone con una lettera aperta esprime a nome dell’intera comunità il cordoglio ai familiari per il grave fatto di sangue sottolineando che al momento a causa del covid non sono possibili altre forme di protesta. L’ente si costituirà parte civile in un eventuale processo

Non tarda ad arrivare la ferma condanna dell’omicidio di Giuseppe De Masi da parte dell’amministrazione comunale di Soriano Calabro. Il sindaco Vincenzo Bartone con una lettera aperta a nome dell’intera cittadinanza esprime infatti «profondo dolore per l’efferato e vile gesto delittuoso consumatosi alla vigilia di capodanno. L’amministrazione comunale – scrive il primo cittadino – esprime il cordoglio ai familiari e consegna a tutte le forze dell’ordine impegnate la vicinanza che certamente meritano, auspicando che venga al più presto possibile consegnato alla giustizia il fautore dell’efferato omicidio brutalmente consumato nella sera in cui, come di consueto, tutta la comunità si prepara ad una festa. L’amministrazione comunale, a salvaguardia della buona immagine dell’intera collettività, certamente non si sottrarrà al dovere civico di costituirsi parte civile in un eventuale processo che vede coinvolti interessi generali e diffusi che meritano tutela e rispetto. L’espandersi del contagio derivante dal Covid – ad oggi si registrano più di cento positivi – non permette altre modalità di protesta e condanna che potrebbero generare assembramenti – conclude il sindaco – in palese contrasto con le prescrizioni dettate dall’ordinamento in materia».

