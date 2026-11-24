Dopo 4 anni di insegnamento e l’abilitazione Tfa per il sostegno, una giovane insegnante ha visto crollare il suo presente e il suo futuro: cancellata dalle graduatorie e “pezzi di carta” non più validi. Altri ex studenti nella stessa situazione. Sulla vicenda anche due interrogazioni parlamentari

Cinque anni di studi, due diplomi accademici, quattro anni di insegnamento nella scuola pubblica e una specializzazione sul sostegno. Poi, improvvisamente, la perdita del lavoro e la scoperta che i titoli sui quali aveva costruito il proprio futuro professionale non erano più riconosciuti ai fini dell'insegnamento. È la vicenda di una giovane docente vibonese, travolta dalle conseguenze delle decisioni ministeriali riguardanti l'Accademia di Belle Arti Fidia di Stefanaconi, l'istituto finito al centro dell'inchiesta giudiziaria denominata Diacono.

La donna, che ha contattato Il Vibonese chiedendo di mantenere l'anonimato, ha deciso di raccontare la propria esperienza per richiamare l'attenzione sulla condizione degli ex studenti che sostengono di aver frequentato regolarmente i corsi e conseguito i diplomi in buona fede. Una situazione che ha già raggiunto anche il Parlamento attraverso due interrogazioni bipartisan dallo stesso identico tenore: una proposta il 13 ottobre da Nicola Irto (Pd) e l’altra, il 30 ottobre, da Giovanni Luca Cannata (Fdi).

Cinque anni di studi e una carriera costruita al Nord

La storia comincia nell'anno accademico 2015/2016, quando la ragazza, appena diciottenne, si iscrive all'Accademia Fidia. Frequenta il triennio di Pittura, consegue il diploma di primo livello alla presenza di un commissario ministeriale e completa successivamente il biennio specialistico.

«Chi entra in un'accademia a vent'anni non può decifrare le procedure interne tra Ministeri ed enti di controllo, né può vedersi addossare il peso di eventuali mancanze burocratiche altrui», dice oggi con amarezza.

All'epoca, ricorda, l'istituto compariva nelle rilevazioni ministeriali, era stato interessato da verifiche dell'Anvur e risultava destinatario di finanziamenti pubblici. Gli studenti versavano tasse erariali e regionali. Elementi che, agli occhi di chi frequentava, contribuivano a consolidare la convinzione di seguire un percorso regolare.

Terminati gli studi, la giovane si trasferisce in una regione del Nord, entra nel mondo della scuola e insegna per quattro anni. Nel frattempo supera le selezioni universitarie per il TFA Sostegno, il percorso di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità, portandolo a termine mentre continua a lavorare.

Nel luglio 2023 ottiene anche un provvedimento di riammissione nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Sembra il consolidamento di una carriera, ma nel 2025 arriva la mazzata.

La nota ministeriale e la perdita del posto

Con la nota numero 7880 del 10 aprile 2025, il Ministero dell'Università e della Ricerca chiarisce che non risultano agli atti provvedimenti autorizzatori relativi ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalla Fidia, neppure per il periodo precedente al 10 novembre 2020.

Il documento viene trasmesso dal Ministero dell'Istruzione agli uffici scolastici, con conseguenze sulla valutazione dei titoli. La docente racconta di essere stata depennata dalle graduatorie, perdendo la possibilità di continuare a insegnare. La contestazione del titolo utilizzato per accedere al TFA ha inoltre comportato, nel suo caso, il mancato riconoscimento della specializzazione per l’insegnamento di sostegno.

Anni di servizio, investimenti economici e prospettive professionali cancellati con un tratto di penna. Ed è proprio la posizione di quanti hanno realmente frequentato i corsi, senza partecipare ad alcuna irregolarità, a costituire il nodo della vicenda.

Dall'inchiesta sul presunto diplomificio alle conseguenze per gli studenti

L'Accademia Fidia era finita al centro dell'inchiesta Diacono, avviata nel 2021 dai carabinieri del Nucleo investigativo di Vibo Valentia su un presunto sistema di rilascio irregolare di titoli, diplomi e master utilizzati anche per accedere al mondo della scuola.

Nell'aprile 2026 il Tribunale di Vibo ha dichiarato nullo, per vizi procedurali, il decreto che disponeva il giudizio nei confronti di 51 imputati, stabilendo il ritorno degli atti alla fase dell'udienza preliminare. Insomma, tutto da rifare, con il rischio prescrizione dietro l’angolo.

Su un piano distinto si colloca la vicenda amministrativa dell'istituto: già nel 2017 il Ministero aveva concluso negativamente la procedura necessaria per continuare a operare nel sistema dell'alta formazione artistica. La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 10 novembre 2020.

Resta però aperta la questione della tutela degli studenti che hanno frequentato effettivamente le lezioni, sostenuto gli esami e conseguito i titoli prima della conclusione di quel contenzioso.

Le disparità tra province e le interrogazioni parlamentari

Secondo quanto riferiscono gli ex studenti, l'applicazione delle indicazioni ministeriali non sarebbe stata uniforme. A parità di titolo, alcuni docenti sarebbero rimasti in servizio, mentre altri avrebbero subito esclusioni o depennamenti, con situazioni differenti anche tra le diverse province calabresi.

Come accennato, la vicenda è approdata in Parlamento con un'interrogazione presentata al Senato, il 13 ottobre 2026, da Nicola Irto e un successivo atto alla Camera, depositato il 30 ottobre.

Al centro delle richieste, la necessità di chiarire la posizione dei diplomi rilasciati dall'Accademia, uniformare le decisioni degli uffici scolastici e individuare strumenti di tutela per chi abbia agito in buona fede, salvaguardando per quanto possibile il servizio prestato e le specializzazioni successivamente conseguite.

Intanto gli ex allievi hanno iniziato a fare rete e alcuni hanno intrapreso azioni giudiziarie. La docente protagonista di questa storia chiede che si distingua tra eventuali responsabilità di chi gestiva l'istituto e la posizione di chi ha investito anni nella propria formazione. Un’amara lezione di vita dove Giustizia e “giustizia” probabilmente non coincidono affatto.