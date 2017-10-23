Tutti gli articoli di Cronaca
Crollato a causa della forza del mare – ma sicuramente anche per lavori realizzati non proprio a “regola d’arte” – parte del molo realizzato nel 2010 alla Seggiola di Pizzo Calabro. Crollato a picco, nonostante per la sua costruzione siano stati spesi non pochi soldi pubblici e altri si pensava di spenderne per rafforzarlo. La Regione Calabria aveva infatti in programma la costruzione di nuove scogliere. Un “disastro”, insomma, già preannunciato da quanti frequentano tale località e che hanno assistito ogni giorno di più all’apertura di crepe nel molo a causa di lavori nati male e finiti peggio.