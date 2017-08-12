Tutti gli articoli di Cronaca
Una vigilessa in servizio, che stava cercando di far rispettare l’isola pedonale dal transito di diverse automobili, è stata aggredita giovedì sera a Pizzo Calabro nella zona della Marina. Santa Musolino era in servizio con una collega quando è stata colpita con un pugno da un automobilista a cui la vigilessa – già in passato vittima dell’incendio dell’auto – stava facendo una multa. La donna è stata giudicata guaribile in sette giorni dai sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia. Immediata la denuncia ai carabinieri per l’accaduto. L’aggressione è stata duramente condannata dal sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo, e dal consigliere comunale Antonio Gaglioti che ha le delega alla polizia municipale.