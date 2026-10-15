Dal nodo Sibari-Frascineto alla statale 18, fino a Montalto, San Lucido e Guardia Piemontese: le località riportate nel documento della categoria
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Diciassette punti distribuiti nelle cinque province calabresi, di cui cinque nel Cosentino. È quanto riporta il documento intitolato “Mappa presidi Calabria categoria autotrasporto”, che elenca località, riferimenti organizzativi e partecipanti.
Nel territorio di Cosenza vengono indicati il nodo Sibari-Frascineto-Villapiana, la statale 18 tra Santa Maria del Cedro e Tortora, l’area Montalto Uffugo-Cosenza Nord-Rende, San Lucido e Guardia Piemontese.
Il documento non specifica date, orari o durata delle iniziative. L’elenco non consente quindi di stabilire quali presidi siano effettivamente attivi né di confermare blocchi, deviazioni o rallentamenti della circolazione.
I cinque presidi indicati nel Cosentino
La sezione dedicata alla provincia di Cosenza comprende cinque voci, alcune delle quali richiedono una precisazione del punto esatto:
- Sibari-Frascineto-Villapiana: uscita autostradale
- Statale 18, Santa Maria del Cedro-Tortora: tratto dell’Alto Tirreno cosentino, senza specificare il luogo di concentramento.
- Montalto Uffugo-Cosenza Nord-Rende: previsti circa cinquanta camion
- San Lucido: protesta presso la rotonda
- Guardia Piemontese: vari punti della statale 18
Le località nelle altre province calabresi
Reggio Calabria
Nella provincia reggina sono elencati due punti: il porto di Gioia Tauro e Grotteria Mare, in corrispondenza dello svincolo della statale 682 Jonio-Tirreno.
Vibo Valentia
Tre le voci riportate per il Vibonese: un presidio denominato “Raffineria VV” e lo svincolo di Sant’Onofrio e Vazzano.
Catanzaro
La sezione catanzarese comprende sei voci:
- area nei pressi dell’aeroporto di Lamezia Terme, con riferimento a un distributore Agip
- Marcellinara
- Vena di Maida
- Falerna
- località “CARAFFA.S.FLORO”
- Caraffa
Crotone
Per il Crotonese è indicato un presidio in località Passovecchio, a Crotone.