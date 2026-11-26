È stato arrestato lo scorso 20 novembre un uomo residente in provincia di Reggio Calabria, accusato di rapina e sequestro di persona. L’inchiesta condotta dai carabinieri della Sezione operativa di Catanzaro sotto il coordinamento della Procura della Repubblica del capoluogo, nasce a seguito della rapina consumata il 31 maggio 2025 all’ufficio postale di Settingiano, in provincia di Catanzaro, quando erano stati sottratti 250mila euro, previa immobilizzazione di un impiegato.

Blitz dei carabinieri dopo il colpo del maggio 2025: il trucco della targa per sviare le indagini, nella perquisizione a casa del sospettato trovate due pistole Berette, 77 cartucce e quattro razzi da segnalazione

La ricostruzione della rapina a Settingiano

Secondo la ricostruzione accusatoria, il presunto responsabile avrebbe agito con il supporto di un complice, nel frattempo deceduto per cause naturali, che lo attendeva all'esterno a bordo di un'autovettura. Un colpo studiato nei dettagli, con un uomo incaricato di fare da palo e un altro che, armato di pistola e con il volto travisato, entrava in azione all'interno dell'ufficio postale. Il rapinatore avrebbe fatto irruzione nei locali con occhiali e scaldacollo a coprirgli il volto, intimando all'impiegato di riempire uno zaino prima con il denaro custodito allo sportello e successivamente con quello contenuto nella cassaforte. Una volta impossessatosi del contante, prima di fuggire avrebbe immobilizzato il responsabile dell'ufficio postale con fascette da elettricista, impedendogli così di dare immediatamente l'allarme alle Forze dell'Ordine.

Le indagini e il trucco della targa

Le indagini, sviluppate attraverso testimonianze, analisi di numerosi sistemi di videosorveglianza, monitoraggio dei transiti veicolari, esame dei tabulati telefonici e attività tecniche di intercettazione, avrebbero consentito di ricostruire anche le fasi preparatorie dell'assalto. In particolare, gli accertamenti avrebbero permesso di individuare un elemento significativo: l'autovettura utilizzata per la rapina circolava con una targa abbinata a un altro veicolo, risultato già demolito. Un accorgimento che avrebbe dovuto rendere più difficile risalire al mezzo impiegato per il colpo.

Le pistole e le munizioni sequestrate

Nel corso delle perquisizioni effettuate nell'abitazione e nelle pertinenze del principale indagato, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato due pistole, insieme a un consistente quantitativo di munizioni. Tra le armi recuperate figura una Beretta calibro 7,65 rubata nel 2011 in provincia di Varese. I militari hanno inoltre trovato una Beretta calibro 9 corto con matricola abrasa e una pistola a salve privata del tappo rosso, in modo da sembrare un'arma vera. Il materiale sequestrato comprende anche 77 cartucce di varia tipologia e calibro e quattro razzi da segnalazione. Nel disporre la misura cautelare in carcere, il gip ha ritenuto sussistente il concreto pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie.

L’operazione è stata eseguita dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Catanzaro con il supporto dello squadrone eliportato carabinieri Cacciatori di Calabria, di nuclei cinofili e dell’Arma territoriale del posto.