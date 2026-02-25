La Provincia di Vibo annuncia la fine dei lavori dopo settimane di piogge e allerte meteo che hanno reso l’iter particolarmente difficile. Il presidente L’Andolina: «Impegno incessante dei tecnici in un contesto di fragilità territoriale»

Dopo settimane segnate da piogge insistenti e allerte meteo, è stata riaperta al traffico la strada provinciale 83 nel tratto «Daffinacello – Parghelia». A comunicarlo è l’Amministrazione provinciale, che ricostruisce l’iter seguito per giungere alla riapertura.

Il primo passaggio, si legge nella nota, è stato «la ricognizione delle criticità», un’operazione «particolarmente complessa a causa delle piogge costanti che hanno interessato l’area e delle condizioni di sicurezza non sempre garantite». A questa fase è seguita «la redazione della relazione tecnica con la stima degli interventi e il computo metrico necessario al ripristino della viabilità», atto preliminare per quantificare tempi e risorse.

L’ente provinciale evidenzia poi il lavoro amministrativo: «Successivamente l’Ente ha dovuto individuare le risorse economiche per finanziare i lavori, avviando le procedure di assegnazione e svolgendo tutte le verifiche previste dalla normativa vigente». Solo al termine di questo iter «è stato possibile procedere con l’esecuzione degli interventi», realizzati «non senza difficoltà proprio a causa del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse».

Il quadro descritto è quello di «una procedura articolata» che «ha richiesto un impegno a 360 gradi dell’Amministrazione provinciale e dei tecnici coinvolti», chiamati a operare in «un contesto di fragilità territoriale aggravato da eventi atmosferici intensi e prolungati».

Sulla riapertura interviene il presidente della Provincia, Corrado L’Andolina: «Ringrazio per l’impegno i tecnici dell’Ente e quanti hanno sostenuto l’attività di ripristino della strada e compreso le criticità in un contesto di fragilità causato da eventi atmosferici rari e imprevedibili. L’impegno, spesso silenzioso e complesso, è stato incessante e non ha lesinato energie ma le condizioni viarie sono state ripristinate così come previsto dai canoni di sicurezza stradale».

La riapertura della provinciale 83, sottolinea ancora l’Amministrazione, «garantirà un collegamento importante per il territorio», mentre l’attenzione si sposta già «alla fase successiva, orientata al consolidamento e alla stabilizzazione degli interventi effettuati», con l’obiettivo di rafforzare la tenuta dell’arteria in un’area segnata da fragilità idrogeologiche.