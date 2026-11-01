L’anziano è stato trovato privo di coscienza dal proprietario di un terreno vicino, insospettito da un’auto ferma sul posto dalla giornata precedente. Per raggiungerlo è stato necessario l’intervento con tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviali)

Un uomo di 80 anni è stato soccorso in un podere di Ricadi, dopo essere caduto da un albero mentre era impegnato in alcune operazioni di potatura. L’intervento dei Vigili del Fuoco è scattato intorno alle 10.

A notarlo a terra, privo di coscienza, è stato il proprietario di un terreno confinante, insospettito da un’auto ferma sul posto dalla giornata precedente. Sono stati subito allertati i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, perché raggiungere l’area era particolarmente difficile.

Il recupero con tecniche Saf

I Vigili del Fuoco hanno raggiunto e recuperato l’uomo con manovre SAF (Speleo Alpino Fluviali), utilizzate negli interventi in ambienti impervi o difficilmente accessibili.

Una volta portato fuori dal podere, l’anziano è stato affidato al personale sanitario e trasferito in ospedale con l’elisoccorso. Sul posto hanno operato insieme le squadre dei Vigili del Fuoco e i sanitari.