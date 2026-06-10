La somma era stata sottratta da un negozio di abbigliamento. Decisivo l’intervento di un operatore impegnato nei pressi della Prefettura, richiamato dalle richieste di aiuto della vittima. L’indagato, già noto per episodi simili, è stato sottoposto a misura cautelare

Una somma di 1.240 euro sottratta da un negozio di abbigliamento del centro e recuperata poco dopo dalla Polizia di Stato. È quanto avvenuto nella serata del 3 giugno a Vibo Valentia, dove un uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi simili, è stato arrestato in flagranza con l’accusa di furto aggravato.

L’intervento dopo la richiesta di aiuto

A far scattare l’intervento sono state le richieste di aiuto della titolare dell’attività commerciale, che aveva appena segnalato il furto di una consistente somma di denaro all’interno del negozio. Nei pressi della Prefettura si trovava un operatore della Polizia di Stato, impegnato in servizi istituzionali, che è intervenuto riuscendo a intercettare e fermare il presunto autore del fatto.

Subito dopo sono state allertate le Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, giunte sul posto per i primi accertamenti di polizia giudiziaria.

La refurtiva recuperata

Nel corso dei controlli, gli agenti hanno recuperato integralmente la somma sottratta, trovata nell’immediata disponibilità dell’uomo fermato. Il denaro, pari a 1.240 euro, è stato quindi restituito alla legittima proprietaria.

Gli accertamenti successivi hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’episodio e di raccogliere gravi elementi indiziari a carico del soggetto, già conosciuto dalle forze dell’ordine per fatti analoghi.

Arresto convalidato

Informato il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Vibo Valentia, l’uomo è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di furto aggravato e sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.

Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.