La nota dell’Ufficio territoriale di governo annuncia l’avvio del dispositivo di ricerca ma non contiene dettagli sulle circostanze della scomparsa
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
La Prefettura di Vibo Valentia ha attivato il Piano provinciale per le persone scomparse per Essedik Zahir, 30 anni, residente a Stefanaconi. Lo rende noto un comunicato diffuso oggi, 28 settembre.
La nota non fornisce altri elementi sulla scomparsa: non precisa da quando non si abbiano notizie dell’uomo, dove sia stato visto l’ultima volta o quali siano le zone interessate dalle ricerche. Non è stata diffusa neppure una fotografia. L’attivazione del Piano consente di coordinare gli enti coinvolti nelle ricerche.