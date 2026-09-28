La Prefettura di Vibo Valentia ha attivato il Piano provinciale per le persone scomparse per Essedik Zahir, 30 anni, residente a Stefanaconi. Lo rende noto un comunicato diffuso oggi, 28 settembre.

La nota non fornisce altri elementi sulla scomparsa: non precisa da quando non si abbiano notizie dell’uomo, dove sia stato visto l’ultima volta o quali siano le zone interessate dalle ricerche. Non è stata diffusa neppure una fotografia. L’attivazione del Piano consente di coordinare gli enti coinvolti nelle ricerche.