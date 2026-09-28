Il prefetto ha proposto verifiche sull’intero tracciato dell’arteria stradale per individuare criticità e possibili interventi di sicurezza. Poi l’invito ai Comuni a garantire costante manutenzione e pulizia dei tratti di propria competenza

Nella mattinata odierna, 28 settembre, si è svolta alla Prefettura di Vibo Valentia una riunione della Conferenza provinciale permanente, 3a Sezione "Ambiente, territorio e infrastrutture", convocata dal prefetto Anna Aurora Colosimo per un approfondimento sul tema della sicurezza della circolazione stradale nel territorio provinciale.

Vertice in Prefettura

All'incontro – si legge in una nota della Prefettura - hanno partecipato i rappresentanti delle Forze di Polizia, della Polizia stradale, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dei Comuni interessati, dell'Anas, della Provincia e delle Associazioni di categoria. Nel corso della riunione sono stati esaminati i dati relativi alla sinistrosità stradale e alla mortalità conseguente agli incidenti verificatisi sul territorio provinciale, con particolare attenzione alle principali cause che incidono sul verificarsi degli eventi.

Sono state inoltre analizzate le più rilevanti violazioni al Codice della Strada accertate dagli organi preposti ai controlli, nonché le condizioni della rete viaria maggiormente interessata dai fenomeni di incidentalità. Pur rilevandosi un quadro complessivo che non evidenzia un incremento del numero degli incidenti stradali, il confronto ha consentito di approfondire i principali fattori di rischio presenti sul territorio e di individuare possibili iniziative e interventi finalizzati al rafforzamento dei livelli di sicurezza della circolazione, con particolare riguardo ai tratti viari maggiormente critici.

Riunioni tecniche e sopralluoghi

Nel corso dei lavori è stata condivisa l'opportunità di programmare specifiche riunioni tecniche e sopralluoghi con gli enti competenti nelle aree caratterizzate da maggiori criticità, al fine di valutare le misure più idonee a prevenire il verificarsi di incidenti e migliorare la sicurezza degli utenti della strada.

In particolare, il prefetto ha proposto l'effettuazione di un sopralluogo lungo l'intero tracciato della ex statale 522, dove si sono registrati nel corso dell'estate diversi incidenti mortali, che sarà coordinato dalla Polizia stradale e con la partecipazione dei Comuni interessati, al fine di procedere ad una puntuale ricognizione delle condizioni della viabilità, verificare l'adeguatezza della segnaletica esistente e individuare eventuali ulteriori criticità infrastrutturali o fattori di rischio per la circolazione, così da definire possibili interventi correttivi e misure volte ad incrementare i livelli di sicurezza stradale.

Appello ai Comuni

È stata inoltre ribadita ai Comuni l'importanza di assicurare una costante attività di manutenzione e pulizia delle strade e delle relative pertinenze, quale elemento essenziale per garantire adeguate condizioni di sicurezza della circolazione e contribuire alla prevenzione dei sinistri stradali.