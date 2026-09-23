Lunedì 28 settembre la Conferenza provinciale permanente convocata dal prefetto Anna Aurora Colosimo. Al centro del confronto i dati sui sinistri, le principali violazioni al Codice della strada e le condizioni dei tratti maggiormente interessati dagli incidenti
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Sicurezza stradale e incidenti nel Vibonese finiscono al centro di un confronto in Prefettura. Lunedì 28 settembre, alle ore 11, si riunirà a Vibo Valentia la Conferenza provinciale permanente – 3ª Sezione “Ambiente, Territorio e Infrastrutture”, convocata dal prefetto Anna Aurora Colosimo.
Al centro dell’incontro ci sarà la situazione della circolazione stradale nell’intero territorio provinciale, con un’analisi dei dati relativi agli incidenti e alla mortalità sulle strade. L’obiettivo sarà individuare le principali cause alla base dei sinistri e valutare gli elementi sui quali intervenire per rafforzare la prevenzione.
Incidenti, violazioni e stato della rete viaria
Nel corso della riunione saranno passate in rassegna anche le violazioni al Codice della strada maggiormente riscontrate nel Vibonese e le condizioni della rete viaria nei tratti maggiormente interessati dai fenomeni di incidentalità.
Il tavolo metterà a confronto le amministrazioni e gli enti competenti, chiamati a valutare possibili iniziative e interventi per aumentare i livelli di sicurezza sulle strade della provincia e rendere più efficace l’azione di prevenzione degli incidenti.
La riunione rappresenterà quindi anche l’occasione per incrociare i dati sulla sinistrosità con lo stato delle infrastrutture e con i comportamenti alla guida più frequentemente sanzionati, così da individuare le criticità sulle quali concentrare le successive azioni degli enti coinvolti.