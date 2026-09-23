Sicurezza stradale e incidenti nel Vibonese finiscono al centro di un confronto in Prefettura. Lunedì 28 settembre, alle ore 11, si riunirà a Vibo Valentia la Conferenza provinciale permanente – 3ª Sezione “Ambiente, Territorio e Infrastrutture”, convocata dal prefetto Anna Aurora Colosimo.

Al centro dell’incontro ci sarà la situazione della circolazione stradale nell’intero territorio provinciale, con un’analisi dei dati relativi agli incidenti e alla mortalità sulle strade. L’obiettivo sarà individuare le principali cause alla base dei sinistri e valutare gli elementi sui quali intervenire per rafforzare la prevenzione.

Incidenti, violazioni e stato della rete viaria

Nel corso della riunione saranno passate in rassegna anche le violazioni al Codice della strada maggiormente riscontrate nel Vibonese e le condizioni della rete viaria nei tratti maggiormente interessati dai fenomeni di incidentalità.

Il tavolo metterà a confronto le amministrazioni e gli enti competenti, chiamati a valutare possibili iniziative e interventi per aumentare i livelli di sicurezza sulle strade della provincia e rendere più efficace l’azione di prevenzione degli incidenti.

La riunione rappresenterà quindi anche l’occasione per incrociare i dati sulla sinistrosità con lo stato delle infrastrutture e con i comportamenti alla guida più frequentemente sanzionati, così da individuare le criticità sulle quali concentrare le successive azioni degli enti coinvolti.