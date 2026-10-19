Il Tribunale di Vibo Valentia ha assolto dal reato di gestione di rifiuti non autorizzata l’imputato Domenico Paglianiti, 69 anni, di Calimera, frazione del comune di San Calogero. L’ufficio di Procura aveva chiesto la condanna a 6 mesi. Paglianiti – quale titolare di un frantoio e legale rappresentante della Agrumaria sud sas – era accusato di aver effettuato una gestione di rifiuti non autorizzata e, nello specifico, un deposito incontrollato di reflui oleari posizionati all’interno di una vasca in cemento armato colma per circa l’80% della capienza. Il frantoio per la molitura delle olive era stato anche oggetto di un sequestro da parte dei carabinieri forestali il 21 novembre 2022, con successivo dissequestro il 14 dicembre dello stesso anno. L’imputato era difeso dagli avvocati Giuseppe Di Renzo e Domenica Aquilano.