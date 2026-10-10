La scossa è stata registrata nella mattinata del 10 ottobre a una profondità di 11 chilometri. L’epicentro è stato individuato in mare

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 8.29 di oggi, 10 ottobre, al largo della costa calabra sud-occidentale, nel Reggino, in un'area compresa tra le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria.

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto una profondità di 11 chilometri. L'epicentro è stato individuato alle coordinate geografiche 38.4123 di latitudine e 15.8192 di longitudine, in mare, al largo della costa tirrenica reggina, in prossimità del tratto costiero tra Palmi e Gioia Tauro.

L'evento è stato localizzato dalla Sala sismica dell'Ingv di Roma. Al momento non si registrano danni a persone o cose.