In tre giorni gli agenti hanno verificato 306 veicoli ed effettuato diverse perquisizioni. Sequestrati 19,5 grammi di hashish, marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Una persona è stata anche segnalata per uso personale di stupefacenti

Tre giorni di controlli serrati della polizia di Stato a Tropea, dove gli agenti hanno identificato 558 persone, 90 delle quali risultate penalmente censite, e verificato 306 veicoli. Il bilancio dell’attività comprende anche una denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e una segnalazione amministrativa per possesso di droga destinata all’uso personale.

I servizi si inseriscono nel dispositivo disposto dalla Questura di Vibo Valentia per rafforzare la sicurezza nelle località turistiche della provincia, interessate durante il periodo estivo da un consistente aumento delle presenze.

«Continuano senza sosta i controlli del territorio in ambito provinciale da parte della Polizia di Stato per garantire legalità e sicurezza – si legge nella nota della Questura –, soprattutto in questo periodo, caratterizzato da un notevole incremento di presenze nelle zone turistiche del territorio provinciale».

Identificate 558 persone e controllati 306 veicoli

L’attività operativa si è concentrata soprattutto nella città di Tropea. I servizi sono stati svolti dagli equipaggi del Posto fisso di polizia, affiancati dal personale di rinforzo inviato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Un dispositivo caratterizzato, spiega la Questura, da «un pattugliamento costante del territorio e da incisivi posti di controllo». In soli tre giorni i poliziotti hanno identificato 558 persone, di cui 90 penalmente censite, controllato 306 veicoli ed effettuato diverse perquisizioni personali e veicolari.

Nel corso dei controlli, una persona è stata trovata in possesso di sostanza stupefacente destinata all’uso personale. Nei suoi confronti è stata contestata la violazione amministrativa prevista dall’articolo 75 del Dpr 309 del 1990, con la conseguente segnalazione all’autorità amministrativa.

Hashish, marijuana e un bilancino di precisione

Un’altra persona è stata invece denunciata all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, prevista dall’articolo 73 dello stesso testo unico.

La denuncia è scattata dopo una perquisizione domiciliare. Secondo quanto riferito dalla Questura, la persona controllata è stata trovata in possesso di «0,4 grammi di marijuana, 19,5 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento».

La sostanza stupefacente, il bilancino e il materiale rinvenuto durante la perquisizione sono stati sottoposti a sequestro.

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni

L’attività, disposta dal questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, rientra in una più ampia azione di controllo del territorio volta a rafforzare la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti e l’abuso di sostanze alcoliche.

L’obiettivo, sottolinea la Questura, è «mantenere alta la cornice di sicurezza generale nel territorio provinciale in questo periodo estivo». I controlli della Polizia di Stato proseguiranno anche nei prossimi giorni.