Il rogo è rimasto attivo fino alla tarda serata di ieri. Sul posto hanno operato 19 vigili del fuoco, otto mezzi e una squadra di Calabria Verde per contenerne l'avanzata. Interrotte le corse dei treni lungo la linea Eccellene-Rosarno

Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri tra la frazione Santa Maria di Ricadi e il territorio di Joppolo, richiedendo un imponente intervento dei vigili del fuoco del comando di Vibo Valentia. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore a causa dell'estensione del fronte di fuoco, che ha reso particolarmente complesse le attività di contenimento.

Per fronteggiare l'emergenza sono state mobilitate tre squadre dei vigili del fuoco, un'autobotte di supporto e il Direttore delle operazioni di spegnimento, impegnato nel coordinamento delle attività. Complessivamente hanno operato 19 uomini con otto automezzi, affiancati da una squadra di Calabria Verde.

Dal comando provinciale spiegano che «l'intervento è risultato particolarmente complesso a causa dell'estensione del rogo», motivo per cui è stato necessario impiegare numerosi mezzi e personale per circoscrivere le fiamme ed evitare che il fronte dell'incendio si propagasse ulteriormente.

Le conseguenze del rogo hanno interessato anche la viabilità ferroviaria. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di spegnimento è stata infatti interrotta la circolazione dei treni sulla linea Eccellente–Rosarno, così da permettere alle squadre di lavorare senza rischi nelle aree interessate dall'incendio.

Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono proseguite fino al completo controllo della situazione, con i vigili del fuoco impegnati a monitorare eventuali riprese delle fiamme e a scongiurare nuovi focolai.