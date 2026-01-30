Questa mattina, il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, ha fatto visita allo Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, dislocato presso la Base militare Luigi Razza di Vibo Valentia, sede del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria”, dell’8° Nucleo Elicotteri, dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e del Nucleo Cinofili.Ne dà notizia una nota stampa dei carabinieri.

All’arrivo nella base militare, il Generale Domizi, accompagnato dal Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Generale di Divisione Riccardo Sciuto e dal Vicecomandante, Colonnello Gianluca Valerio, è stato accolto dal Tenente Colonnello Alessio Artioli, Comandante del 14º Battaglione Carabinieri “Calabria”. Dopo il saluto iniziale al personale schierato, il Comandante di Vertice ha reso gli onori alla Bandiera di Guerra del 14º Battaglione, simbolo delle tradizioni, della storia operativa e dei valori morali che ispirano quotidianamente l'azione dell'Arma dei Carabinieri. Successivamente, il Generale è stato accolto da una rappresentanza di militari in servizio e ha preso parte al briefing tenuto dal Tenente Colonnello Davide Montinaro, Comandante dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, nel corso del quale sono state illustrate le principali attività svolte dal reparto, l’organizzazione operativa e l’impiego sul territorio regionale e nazionale.

«Nel suo intervento – continua la nota - il Generale Domizi ha sottolineato l’impegno quotidiano dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori e del Nucleo Cinofili, ponendo l’accento sulla puntuale conoscenza delle dinamiche criminali e del contesto socio-ambientale calabrese, nonché l’elevato livello di professionalità e specializzazione dei reparti. Rivolgendosi al personale, il Comandante Interregionale ha espresso parole di sincero apprezzamento e ringraziamento per i risultati conseguiti, rimarcando il valore dell’azione svolta a tutela della sicurezza dei cittadini e del controllo del territorio».

La visita è quindi proseguita con la visione di una mostra dei mezzi e dei materiali in dotazione allo Squadrone Eliportato Cacciatori e successivamente presso il Nucleo Cinofili dove ha consegnato una pergamena ricordo per i cani che hanno recentemente lasciato il servizio attivo, a riconoscimento del prezioso contributo fornito nel corso degli anni: «Un momento simbolico e fortemente significativo, volto a sottolineare il valore, la dedizione e il ruolo fondamentale svolto dalle unità cinofile dell’Arma, parte integrante del dispositivo di sicurezza e tutela della collettività».

Il Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber”, con sede a Messina, rappresenta uno dei vertici ordinativi dell’Arma ed esercita funzioni di coordinamento e controllo sui Comandi Legione Carabinieri Sicilia e Calabria, nonché sui Reparti dell’Arma operanti nelle due regioni, assicurando l’unitarietà dell’azione istituzionale e il raccordo tra le diverse articolazioni territoriali e speciali. Intitolato alla Battaglia di Culqualber, episodio della Seconda Guerra Mondiale nel quale i Carabinieri si distinsero per valore e sacrificio, il Comando richiama uno dei momenti più significativi della storia dell’Arma, legato ai principi di fedeltà, dedizione e spirito di servizio che ne ispirano tuttora l’operato.