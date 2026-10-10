L’incidente in viale Parodi. La donna è stata urtata da una vettura in retromarcia. Nella caduta ha battuto la testa e riportato traumi alla spalla e al ginocchio

Una donna anziana è rimasta ferita in un incidente avvenuto intorno alle 12 di oggi a Vibo Marina, davanti a un supermercato di viale Parodi. La donna è stata urtata da un'automobile che stava effettuando una manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio dell'esercizio commerciale.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente del veicolo, durante la manovra, avrebbe urtato l'anziana facendole perdere l'equilibrio. La donna è caduta sull'asfalto battendo la testa e riportando traumi anche a una spalla e a un ginocchio.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, il cui personale ha prestato le prime cure alla donna. Le sue condizioni, stando alle prime informazioni, non apparirebbero gravi, nonostante la caduta e i traumi riportati.

Presenti anche i carabinieri, intervenuti per gli accertamenti del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento.