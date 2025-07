A Filadelfia 28 artisti trasformano il centro storico in un museo a cielo aperto

Filadelfia si è trasformata in una galleria a cielo aperto grazie alla terza edizione dell’estemporanea di pittura “L’arte fa rivivere luoghi”. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Istituzione Castelmonardo e l’associazione Filadelfia Nostra, ha visto 28 artisti dare nuova vita al centro storico attraverso i loro pennelli.

Talenti a confronto: amatori e professionisti incantano la città

L’evento ha offerto una vetrina a diverse espressioni creative, suddividendo i partecipanti in due categorie: giovani amatori e artisti professionisti. I giovani talenti locali hanno stupito con opere vibranti e ricche di fantasia, dimostrando una spiccata passione per la pittura. Parallelamente, artisti affermati, provenienti da diverse province e regioni, hanno presentato creazioni di notevole qualità e originalità, elevando il livello artistico della manifestazione.

Giuria d’eccellenza e riconoscimenti ai vincitori

A valutare le opere una giuria di alto profilo composta dalla prof.ssa Francesca Faro, dalla prof.ssa Bilotta Giovanna, dall’architetto prof. Marcello Sestito e dall’architetto Nicola De Luca.

Ecco i vincitori delle rispettive categorie: Giovani Amatori, primo posto: Letizia Caruso (Filadelfia); secondo posto: Domenico Gabriel Capomolla (Filadelfia); terzo posto: Giovanni Caruso (Filadelfia). Artisti Professionisti, primo posto: Gregorio Procopio; (Reggio Calabria); secondo posto: Giovanni Maglio (Mercogliano); terzo posto: Ercole Fortebraccio (Vibo Valentia).

La creazione come strumento di valorizzazione culturale

“L’arte fa rivivere luoghi” ha ribadito con forza il ruolo cruciale della pittura nella valorizzazione e nel recupero di spazi, anche quelli più trascurati. Gli artisti hanno saputo cogliere l’essenza degli scorci del centro storico di Filadelfia, trasformandoli in tele che hanno saputo evocare il passato o proiettare visioni future. L’evento si è rivelato un successo su tutta la linea, evidenziando l’importanza della creatività e dell’espressione artistica come motori per la tutela e la promozione del patrimonio culturale e storico locale. L’Amministrazione Comunale, le associazioni e la giuria esprimono «un sentito ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, rendendola un appuntamento imperdibile per la comunità e un veicolo di rinascita per il centro storico. Un plauso speciale va a tutti gli artisti che con la loro passione e il loro talento hanno reso possibile questa magica trasformazione».