Sensibilizzare le nuove generazioni e promuovere una cultura del rispetto al centro dell’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale. Appuntamento in piazza IV Novembre

Riflettere, sensibilizzare e affrontare con gli studenti i temi della violenza di genere e l’importanza di promuovere la cultura del rispetto. Partendo da queste basi, Briatico celebrerà domani 25 novembre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. In particolare alle ore 10, piazza 4 Novembre, ospiterà un’iniziativa dedicata con il coinvolgimento delle scuole e della cittadinanza.

Al centro dell’appuntamento, fortemente voluto dal Comune e dai ragazzi del Servizio civile, un reading teatrale dal titolo «Se domani non torno», a cura della compagnia “I Fuoriclassi” di Vibo Valentia. A seguire prevista la lettura di poesie e pensieri scritti dai bambini, con l’obiettivo di dare spazio anche alla voce e alla sensibilità delle nuove generazioni.

Coinvolte le scuole

La giornata coinvolgerà le classi quarte e quinte della scuola primaria e tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. L’invito dell’amministrazione guidata dal sindaco Lidio Vallone viene esteso anche all’intera popolazione, affinché la ricorrenza diventi un’occasione condivisa di partecipazione e consapevolezza.

In vista dell’appuntamento è stato proposto anche un dress code simbolico: abbigliamento nero accompagnato da un segno rosso, colore che richiama la lotta contro la violenza di genere.