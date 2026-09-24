Il 26 e 27 settembre documenti e fotografie ripercorreranno il passaggio dall’età risorgimentale alla Repubblica. Sabato sarà visitabile anche l’esposizione sul contributo di Monteleone all’Unità
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L’Archivio di Stato di Vibo Valentia aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio del 26 e 27 settembre con la mostra documentale e fotografica “Viaggio tra i due Risorgimenti d’Italia”.
L’iniziativa rientra nel “Piano di valorizzazione 2026” del Ministero della Cultura e nasce dalla collaborazione con la famiglia Francica Mayo di Vibo Valentia. Il percorso espositivo, allestito nella sala conferenze dell’Archivio, attraversa il periodo che va dall’età risorgimentale alla nascita della Repubblica, ripercorrendo i due momenti che hanno segnato la trasformazione dello Stato italiano.
L’apertura dell’Archivio
L’Archivio di Stato sarà aperto al pubblico sabato 26 e domenica 27 settembre, dalle 10 alle 13, per consentire la visita alla mostra.
L’esposizione propone documenti e fotografie attraverso i quali ripercorrere una fase centrale della storia nazionale, dalla costruzione dell’Italia unita fino alla nascita della Repubblica.
Il Risorgimento raccontato a Palazzo Castelmayo
Nella sola giornata di sabato 26 settembre sarà inoltre possibile visitare gratuitamente un’altra esposizione, allestita a Palazzo Castelmayo.
Si tratta della “Mostra guidata sul Risorgimento - Il contributo di Monteleone all’Unità d’Italia”, dedicata al ruolo dell’antica Monteleone, oggi Vibo Valentia, nel processo che portò all’unificazione nazionale.