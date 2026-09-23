La musicista classe 2001, diplomata con 110 e lode proprio al Conservatorio di Vibo Valentia, sarà protagonista giovedì 24 settembre nella nuova Sala Concerti dell’ex Collegio dei Gesuiti con un programma dedicato a due grandi protagonisti dell’Ottocento

Dal Conservatorio al palcoscenico della nuova Sala Concerti, per confrontarsi con due grandi pagine della letteratura pianistica dell’Ottocento. Giovedì 24 settembre, alle ore 18, la pianista vibonese Laura Cataldo sarà protagonista all’ex Collegio dei Gesuiti di Vibo Valentia di un nuovo appuntamento della stagione musicale 2026 promossa da AMA Calabria e dal Conservatorio statale di musica “Fausto Torrefranca”.

Per la giovane musicista, classe 2001, quello di domani sarà anche un ritorno in un luogo particolarmente significativo per il proprio percorso artistico. Cataldo si è infatti formata proprio al Torrefranca, dove ha conseguito con 110 e lode il diploma accademico di secondo livello in Pianoforte, sotto la guida del maestro Paolo Pollice. Attualmente prosegue gli studi frequentando il primo anno del percorso accademico di secondo livello in Duo pianistico.

Il programma tra Brahms e Franck

Il recital sarà interamente dedicato a Johannes Brahms e César Franck, due protagonisti dell’Ottocento europeo e interpreti di differenti concezioni della scrittura pianistica.

Ad aprire il concerto saranno le Quattro Ballate per pianoforte op. 10 di Brahms, composte nel 1854 e appartenenti alla prima fase creativa del compositore tedesco. Un ciclo nel quale la forma della ballata diventa terreno per una scrittura narrativa e ricca di contrasti, attraversando il Re minore – Andante, la Ballata in Re maggiore, l’Intermezzo. Allegro in Si minore e l’Andante con moto in Si maggiore.

La seconda parte della serata sarà invece affidata al Prélude, choral et fugue di César Franck, una delle opere pianistiche più rappresentative del compositore franco-belga. Preludio, corale e fuga confluiscono in una costruzione unitaria, caratterizzata da temi e richiami che percorrono l’intera composizione e richiedono all’interprete, oltre alla padronanza tecnica, la capacità di governare una struttura musicale particolarmente articolata.

Il percorso della pianista vibonese

Accanto agli studi, Laura Cataldo ha già maturato diverse esperienze concertistiche, sia come solista sia in formazioni cameristiche. Ha preso parte, tra gli altri appuntamenti, al CoRo Piano City di Corigliano-Rossano e ha approfondito la propria formazione attraverso masterclass con Hector Moreno, Massimiliano Ferrati, Lorenzo Bevacqua e Roberto Cappello.