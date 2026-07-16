Il Conservatorio statale di musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia e la Scuola di Liuteria Bisignano Arti e Mestieri Ets hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per avviare una collaborazione nei settori della formazione, della ricerca e della valorizzazione del patrimonio musicale e artigianale.

L’accordo è stato firmato dal direttore del Conservatorio Francescantonio Pollice e dal presidente della Scuola di Liuteria Luca Gencarelli. L’obiettivo è offrire agli studenti occasioni di approfondimento che riguardino non soltanto l’esecuzione musicale, ma anche la conoscenza degli strumenti, dei materiali, dell’acustica e dei processi che ne determinano la qualità sonora.

Le attività previste

Il protocollo comprende laboratori, tirocini, seminari, masterclass, attività di ricerca, concerti ed eventi pubblici, oltre a iniziative dedicate all’acustica, alla manutenzione e allo studio dei materiali utilizzati nella costruzione degli strumenti.

Le attività si svolgeranno sia nella sede del Conservatorio di Vibo Valentia sia nei laboratori della Scuola di Liuteria di Bisignano. Il coordinamento scientifico e operativo sarà affidato al maestro Michele Cosso, referente del Torrefranca, e al maestro liutaio Andrea Pontedoro, referente della scuola bisignanese.

I due coordinatori cureranno anche la progettazione di iniziative da candidare a bandi regionali, nazionali ed europei, con l’obiettivo di sviluppare la ricerca, organizzare eventi e creare ulteriori opportunità formative.

Pollice: «Mettere in relazione competenze diverse»

«Le istituzioni della formazione hanno il compito di costruire relazioni e generare nuove opportunità. Questo protocollo – spiega il direttore del Conservatorio Francescantonio Pollice – nasce dalla convinzione che la qualità della formazione cresca quando competenze diverse entrano in dialogo. Un Conservatorio e una Scuola di Liuteria rappresentano due espressioni della stessa cultura musicale: da una parte l’interpretazione, dall’altra il sapere artigianale che rende possibile la nascita dello strumento».

«Mettere in relazione queste esperienze – continua Pollice – significa investire in un modello di formazione che unisce ricerca, tradizione e innovazione, riconoscendo nel patrimonio di conoscenze custodito dalla liuteria una risorsa essenziale per la formazione musicale contemporanea».

La Scuola di Liuteria Bisignano Arti e Mestieri Ets, indicata come unica realtà del Centro-Sud riaccreditata, certificata e riconosciuta dalla Regione Calabria, opera nella tutela e nella promozione dell’arte liutaria. L’accordo punta così a rafforzare la collaborazione tra le due istituzioni e a creare nuove occasioni di crescita per studenti, musicisti e artigiani.