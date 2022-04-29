La commissione straordinaria annuncia la fine degli interventi necessari per la ristrutturazione della sede, denominata “Palazzo dell’Arte e del Teatro”. Mancano però, allo stato, le risorse per una diretta gestione da parte del Comune

Ultimati gli interventi necessari per la ristrutturazione dell’ex Palazzo di città, divenuto “Palazzo dell’Arte e del Teatro”. E’ quanto rende noto la commissione straordinaria che regge le sorti del Comune di Pizzo. Il palazzo è ora un centro culturale e potrà divenire sede di incontri, confronti e esposizioni di opere dell’ingegno. «E’ intervenuto, a cura dell’apposita commissione ministeriale, il collaudo delle opere, nel mentre si rimane in attesa delle relative certificazioni che, comunque, perverranno a breve. Si è provveduto a dotare il piano terra delle suppellettili, consistenti in 96 poltroncine ed un impianto di amplificazione e multimediale. Pertanto, a certificazioni pervenute – spiega la commissione straordinaria – sarà possibile attivare iniziative di carattere culturale promuovibili dal Comune, da associazioni o da privati». Infine, la commissione precisa che «si ritiene di soprassedere all’adozione di provvedimenti per quanto riguarda la gestione del complesso per demandare all’amministrazione neo eletta ogni decisione al riguardo, anche se allo stato mancano assolutamente le risorse per una gestione diretta da parte del Comune».