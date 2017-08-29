Il premio è stato assegnato al deputato Daniele Capezzone, all’imprenditore Adraino Teso e al professore Stefano Moroni. Presentati i vincitori del concorso di pittura “La casa, vivere come in un parco”

Il castello “Murat” di Pizzo ha ospitato nei giorni scorsi la cerimonia del Premio internazionale “Liber@mente” , giunto alla IX edizione. Una serata speciale, quella presentata da Rossella Galati, giornalista LaC e direttore della rivista Liber@mente, arricchita dalla musica degli artisti Fernanda Iiritano, soprano e Diego Smiraglio, chitarra, dell’Associazione musicale “Giovani parole, giovani suoni”.

Il premio della fondazione “Scoppa”

Il premio, istituito dalla fondazione “Vincenzo Scoppa” e conferito annualmente, è rappresentato dall’opera “Volo” ideata e realizzata da Angela Fidone, la cui statuetta fonde nel suo carattere compositivo e strutturale una raffigurazione concettuale della realtà. Nell’edizione 2017, il premio è stato assegnato a Daniele Capezzone, deputato al Parlamento, per aver “abbracciato con grande fervore l’idea della libertà individuale di scelta e fattane la ragione della sua attività politica”, a Stefano Moroni, professore ordinario del Politecnico di Milano, “voce colta, originale e coraggiosa nel campo dell’urbanistica” e ad Adriano Teso, “figura esemplare di imprenditore, che vive sul mercato e che dimostra giorno per giorno la capacità di servire il processo produttivo e i consumatori”.

Gli altri riconoscimenti della serata

Nell’ambito della medesima cerimonia, Sandro Scoppa, presidente della citata fondazione organizzatrice, ha inoltre assegnato dei riconoscimenti a Rossella Galati, a Vito Fabio e a Maurizio Bonanno, direttori della rivista Liber@mente dalla fondazione a oggi, in occasione del suo decennale. Altri riconoscimenti speciali sono stati attribuiti a Sharon Fanello, delegata al turismo, spettacolo e politiche giovanili del Comune di Pizzo, all’Associazione Nish – Cantiere di Idee della medesima città napitina, e all’indicata associazione dell’Associazione Musicale “Giovani parole, giovani suoni”.

I vincitori del concorso di pittura

Alla manifestazione è anche intervenuto Giorgio Spaziani Testa, presidente nazionale della Confedilizia, il quale, al termine della cerimonia del Premio, ha concluso la Festa del Condominio di Vibo Valentia 2017. In questa occasione sono stati proclamati i vincitori del concorso di pittura estemporanea sul tema “La casa, vivere come in un parco”, che si è svolto nelle vie della città napitina. Sul podio: Cinzia Muscia, che si è aggiudicata il primo premio, Francesco Mangialardi, che ha raggiunto la seconda posizione, Antonio Fortebraccio e Jean-Pierre Boulaunger, che hanno occupato ex equo il terzo posto. L’intero evento è stato organizzato dalla Fondazione Vincenzo Scoppa e della rivista Liber@mente in collaborazione con il Comune di Pizzo, la Fondazione Hayek Italia, la Confedilizia Calabria, l’Assindatcolf, il Tea Party Italia – Calabria, la Jorfida – bus operator, la Fondazione Istituto Stella.

Leggi anche: Tutto pronto a Pizzo per il premio internazionale “Liber@mente 2017”