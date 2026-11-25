Rompere il muro dell’indifferenza e trasformare la sensibilizzazione in un impegno concreto e condiviso. È questo l’obiettivo di «Oltre il silenzio», la manifestazione dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne in programma per lunedì 30 novembre 2026, a partire dalle ore 9:30, nella palestra della Scuola Secondaria di I grado di Soriano Calabro.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra la Pro Loco Sorianidea e l’Istituto Comprensivo "G. D’Antona" Acquaro-Soriano, con l’intento di coinvolgere direttamente le giovani generazioni e l’intero tessuto sociale in un percorso di consapevolezza. La violenza di genere, infatti, non può essere relegata a una questione privata, ma rappresenta una responsabilità collettiva che richiede ascolto, sostegno e una solida cultura del rispetto.

Confronto e testimonianze

Durante la mattinata, studenti, rappresentanti delle istituzioni ed esperti del settore si confronteranno attraverso un programma articolato che unisce teoria e pratica. Sono previste testimonianze dirette, fondamentali per comprendere le dinamiche reali del fenomeno, affiancate da approfondimenti di natura giuridica e psicologica per fornire ai ragazzi gli strumenti necessari a riconoscere i primi segnali della violenza, conoscere i propri diritti e sapere con certezza a quali realtà rivolgersi per chiedere aiuto. A completare l'incontro, spazio anche all'azione con una dimostrazione pratica di difesa personale.

Educare al rispetto fin dai banchi di scuola si conferma così il primo passo indispensabile per costruire una società più sicura e solidale, ribadendo un messaggio chiaro a tutta la cittadinanza: il silenzio non protegge, ma la conoscenza e la rete comunitaria possono davvero fare la differenza.