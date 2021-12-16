Il progetto di illuminazione coinvolge anche la casa comunale. Soddisfatta l’amministrazione targata Bartone

È il simbolo di Soriano Calabro. L’antico convento di San Domenico rappresenta parte integrante della storia della cittadina montana. Luogo di culto ma anche importante attrattiva turistica, è stato dotato di una illuminazione monumentale che consente nelle ore notturne di valorizzare lo storico complesso in tutta la sua bellezza.

L’illuminazione monumentale

Il progetto di illuminazione coinvolge anche la casa comunale: «L’obiettivo era la valorizzazione attraverso l’illuminazione esterna delle facciate e degli elementi architettonici di rilievo, grazie a tecnologie innovative che creeranno atmosfere personalizzate e soprattutto aumenteranno il rendimento energetico per ridurre le emissioni», fa presente l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Bartone. Un risultato che inorgoglisce e ha raccolto già i primi consensi: «Si tratta di opere – sottolineano ancora – che resteranno nel tempo e che identificano e qualificano l’operato di un’amministrazione».

L’antico convento di Soriano

L’antico convento di Soriano conserva ancora, nonostante i danni causati dal terribile terremoto del 1783, il suo aspetto maestoso. Santuario con annesso convento fu per secoli luogo di pellegrinaggio. A questi luoghi si lega la leggenda sulla “Tela di San Domenico”, secondo la tradizione consegnata dalla Madonna e da Santa Caterina ad un frate nel 1530. Ancora oggi viene venerata con grande devozione.