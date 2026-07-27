Quando la musica incontra un borgo, accade qualcosa di speciale. Le note attraversano vicoli e piazze, si intrecciano con la storia dei luoghi e diventano occasione di incontro, emozione e condivisione. È questo lo spirito che anima la terza edizione di “Borgo in Musica”, il progetto culturale ideato e promosso dall’Associazione Vocal Tactus, che sta trasformando Triparni in un autentico palcoscenico a cielo aperto.

Gli eventi estivi

Le prime due tappe del cartellone estivo hanno fatto registrare un successo oltre le aspettative, richiamando un pubblico numeroso e partecipe e confermando come la manifestazione sia ormai uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate. Un entusiasmo che premia la qualità artistica degli eventi e la volontà di valorizzare il patrimonio culturale del borgo attraverso il linguaggio universale della musica.

Ad aprire la rassegna, il 21 luglio, è stata la prima edizione del Recital Pianistico, una serata che ha saputo conquistare il pubblico con l’eleganza e la profondità della grande musica per pianoforte. Protagonisti tre giovani talenti del Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia – Chiara Pia Maria Restuccia, Andrea Lavorato e Veronica Pugliese – che hanno offerto interpretazioni di grande maturità artistica, alternando tecnica impeccabile, sensibilità espressiva e autentica passione. Un debutto che ha lasciato il segno e che ha confermato quanto sia importante offrire spazio alle nuove generazioni di musicisti.

Tre giorni dopo, il 24 luglio, la magia si è rinnovata con la terza edizione della rassegna corale “La Voce InCanto”, che ha trasformato la piazza del borgo in un luogo di straordinaria intensità emotiva. Ad alternarsi sul palco sono stati il Coro Gregorianum di Mileto, il Coro Dominicus di Soriano Calabro e il Gruppo Vocale Vocal Tactus, protagonisti di un raffinato percorso musicale dedicato al repertorio profano e popolare. Le loro voci hanno dato vita a un concerto capace di coinvolgere e commuovere, dimostrando come il canto corale sappia ancora parlare al cuore delle persone. La scelta di proporre un repertorio non liturgico ha voluto mettere in luce una dimensione spesso meno conosciuta dell’arte corale: quella che racconta storie, tradizioni e identità popolari, facendo emergere tutta la ricchezza espressiva della polifonia.

Il grande successo delle prime serate – scrivono gli organizzatori - conferma che “Borgo in Musica” è molto più di una semplice rassegna musicale. È un progetto che unisce cultura, territorio e comunità, capace di riportare la gente nelle piazze, di creare relazioni e di riscoprire il valore della bellezza condivisa. Ma il viaggio è appena iniziato. Il cartellone proseguirà nelle prossime settimane con nuovi appuntamenti che accompagneranno cittadini e visitatori in un’estate ricca di musica, arte e partecipazione.

Green day

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza anche per il GreenDay, in programma dal 1° al 31 agosto: un mese interamente dedicato alla valorizzazione del borgo, dell’ambiente e della socialità. Ogni rione sarà protagonista di un percorso di cura e rinascita, attraverso interventi di pulizia, decorazione e riqualificazione degli spazi comuni, con l’obiettivo di rendere Triparni ancora più accogliente e bella.