L’arte del maestro Enzo Liguori diventa un libro. “I colori dell’anima” raccontano di una terra bellissima, fatta di panorami naturali rigogliosi, campi di grano, distese di papaveri, piante d’ulivo secolari e tramonti suggestivi. E poi anche poesia e prosa. Questo e molto altro viene contenuto nel volume dedicato all’artista originario di Francica.

Le opere di Liguori

 Il lavoro si concentra sulla pittura e attività artistica di Liguori ed è stato scritto e pubblicato grazie alla Sd collezione con il patrocinio del Comune di Francica. Un vero e proprio quaderno d’arte impreziosito dai versi della poetessa Sonia Demurtas, presidente del Comitato “Fior di loto”. “I colori dell’anima” contiene circa venti dipinti a colori. A corredo di ogni opera vengono allegate poesie oppure note critiche nate appositamente per i suoi quadri: «Enzo Liguori come direttore artistico del Comitato – spiega Demurtas – è stato il primo ad aprire la strada a questa particolare idea di catalogo dell’artista».

L’esposizione a Vibo

Un viaggio tutto in divenire. «Si tratta di un lavoro – aggiunge la responsabile del Comitato- che spalancherà le porte anche alla sua prossima esposizione – in programma presso il caffè letterario Valentia (situato vicino al Duomo di Vibo Valentia) – punto di ritrovo in passato, degli artisti del sodalizio». All’interno del libro è presente anche un’attenta analisi a firma di Rocco Cambareri, poeta e scrittore.