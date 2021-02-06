Circa venti opere dell’artista vibonese contenute nel catalogo curato da Sd collezioni e realizzato con il patrocinio del Comune di Francica

L’arte del maestro Enzo Liguori diventa un libro. “I colori dell’anima” raccontano di una terra bellissima, fatta di panorami naturali rigogliosi, campi di grano, distese di papaveri, piante d’ulivo secolari e tramonti suggestivi. E poi anche poesia e prosa. Questo e molto altro viene contenuto nel volume dedicato all’artista originario di Francica.