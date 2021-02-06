Tutti gli articoli di Cultura
L’arte del maestro Enzo Liguori diventa un libro. “I colori dell’anima” raccontano di una terra bellissima, fatta di panorami naturali rigogliosi, campi di grano, distese di papaveri, piante d’ulivo secolari e tramonti suggestivi. E poi anche poesia e prosa. Questo e molto altro viene contenuto nel volume dedicato all’artista originario di Francica.
Le opere di Liguori
Il lavoro si concentra sulla pittura e attività artistica di Liguori ed è stato scritto e pubblicato grazie alla Sd collezione con il patrocinio del Comune di Francica. Un vero e proprio quaderno d’arte impreziosito dai versi della poetessa Sonia Demurtas, presidente del Comitato “Fior di loto”. “I colori dell’anima” contiene circa venti dipinti a colori. A corredo di ogni opera vengono allegate poesie oppure note critiche nate appositamente per i suoi quadri: «Enzo Liguori come direttore artistico del Comitato – spiega Demurtas – è stato il primo ad aprire la strada a questa particolare idea di catalogo dell’artista».
L’esposizione a Vibo
Un viaggio tutto in divenire. «Si tratta di un lavoro – aggiunge la responsabile del Comitato- che spalancherà le porte anche alla sua prossima esposizione – in programma presso il caffè letterario Valentia (situato vicino al Duomo di Vibo Valentia) – punto di ritrovo in passato, degli artisti del sodalizio». All’interno del libro è presente anche un’attenta analisi a firma di Rocco Cambareri, poeta e scrittore.