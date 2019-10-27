Trasportata stamane in processione dopo la santa messa celebrata nella chiesa di Sant’Antonio

Villa Gagliardi, uno degli angoli più suggestivi di Vibo Valentia, da oggi vivrà all’ombra e sotto la protezione della Vergine Maria. Questa mattina, una statua della Madonna di Lourdes è stata trasportata in processione e posta all’interno dell’area verde, con tanto di rito di benedizione. Prima, però, i fedeli hanno partecipato a una santa messa celebrata da don Michele Vinci nella chiesa intitolata a Sant’Antonio di Padova, facente parte della parrocchia del convento dei cappuccini. Tra i presenti alla sacra funzione e al rito di benedizione della statua, anche il sindaco Maria Limardo. L’effigie è stata donata alla comunità parrocchiale da una famiglia privata. Da qui l’idea di collocarla all’interno di Villa Gagliardi, cercando di ricreare il più possibile l’atmosfera mistica della grotta pirenaica di Massabielle, dove nel 1858 la Madonna apparve alla piccola pastorella Bernardette. [Continua dopo la pubblicità]

La statua della Madonna di Lourdes – così come spiegato nel corso della cerimonia da don Vinci – è stata posta nel suggestivo angolo della città “quale segno di protezione e di preghiera per tutti coloro che, da oggi in avanti, decideranno di sostare qualche minuto in quel luogo per meditare e rendere lode alla madre di Gesù”.