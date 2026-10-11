Dopo diciassette anni, l’avvocatura vibonese torna a essere rappresentata nel Comitato dei delegati di Cassa Forense. A conquistare il seggio è stato Francesco Maria Massara, segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia, che nel proprio Foro di appartenenza ha raccolto un consenso pari al 75% dei votanti.

Un risultato significativo per gli avvocati vibonesi, che dopo quasi due decenni ritrovano un proprio rappresentante nell’organismo chiamato a occuparsi di questioni fondamentali per la categoria, a cominciare dalla previdenza e dall’assistenza. L'elezione di Massara consentirà di portare all'attenzione di Cassa Forense le esigenze e le istanze dei professionisti del territorio.

Il ritorno dopo Marcello Colloca

L'ultimo avvocato vibonese a ricoprire questo incarico era stato Marcello Colloca, figura ancora oggi ricordata nell'ambiente forense locale. Con l'elezione di Massara si interrompe dunque un'assenza durata diciassette anni, restituendo al Foro di Vibo Valentia una presenza diretta nell'organismo di rappresentanza della Cassa.

Il risultato si inserisce nel percorso di rafforzamento della rappresentatività dell'avvocatura vibonese, portato avanti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia, presieduto da Francesco De Luca, con l'obiettivo di consolidare il ruolo dei professionisti del territorio anche nelle sedi istituzionali regionali e nazionali.

L'elezione rappresenta inoltre un'opportunità per contribuire al confronto sui temi previdenziali e assistenziali che interessano la professione forense, in una fase in cui le scelte riguardanti il sistema di tutela degli avvocati assumono particolare importanza.

La soddisfazione del presidente Francesco De Luca

A esprimere soddisfazione per il risultato è stato proprio il presidente dell'Ordine, Francesco De Luca: «Si tratta di un risultato straordinario, frutto della fiducia accordata dai colleghi e di un impegno quotidiano al servizio dell’Avvocatura. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le colleghe e a tutti i colleghi che hanno sostenuto e accompagnato questo percorso, contribuendo al raggiungimento di un traguardo così importante».

De Luca sottolinea infine il valore collettivo dell'elezione: «Questa elezione rappresenta motivo di orgoglio per l’intero Foro vibonese e conferma quanto sia fondamentale fare squadra per rafforzare la nostra rappresentanza e dare voce alle esigenze del territorio nelle sedi istituzionali».